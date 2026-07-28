Οι εξελίξεις τρέχουν στο τμήμα βόλεϊ του ΠΑΟΚ, με τον Αντώνη Τσαλόπουλο να βρίσκεται πολύ κοντά σε συμφωνία για την ανάληψη του τμήματος, με μοναδικό στόχο την επιστροφή του στην κορυφή της Ελλάδας.

Νέα εποχή ξεκινάει και στο τμήμα βόλεϊ του Δικεφάλου του Βορρά, αφού οι Αντώνης Τσαλόπουλος, Θανάσης Χατζόπουλος και Βασίλης Τριλυράκης αναλαμβάνουν τη διαχείριση της ομάδας, η οποία την περσινή σεζόν έφτασε μία «ανάσα» από την κατάκτηση του πρωταθλήματος, το οποίο τελικά κατέληξε στα χέρια του Παναθηναϊκού.

Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr