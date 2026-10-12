Μια από τις σημαντικότερες νίκες της σεζόν πανηγύρισε ο Στέφανος Τσιτσιπάς στο Shanghai Masters, επικρατώντας του Τέιλορ Φριτς με ανατροπή 3-6, 7-5, 6-3 και δείχνοντας χαρακτήρα, πνευματική αντοχή και εντυπωσιακή βελτίωση.

Ο Έλληνας πρωταθλητής μπήκε νευρικά στο παιχνίδι και με μόλις 59% ευστοχία στο πρώτο σερβίς δεν μπόρεσε να βρει χώρο στο σερβίς του Αμερικανού. Ο Φριτς εκμεταλλεύτηκε τις ευκαιρίες του, έκανε το κρίσιμο break στο όγδοο game και πήρε το πρώτο σετ με 6-3.

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