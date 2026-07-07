Kάτοικος Πειραιά θα δηλώνει και τη νέα σεζόν η Άμπι Άντριους, καθώς ανανέωσε τη συνεργασία της με τον Ολυμπιακό.

Η 26χρονη διεθνής Αυστραλή αποτέλεσε μία από τις βασικές μονάδες της ομάδας την περασμένη αγωνιστική περίοδο, συμβάλλοντας καθοριστικά στην κατάκτηση του Champions League, αλλά και του τρεμπλ στην Ελλάδα, με την κατάκτηση του Πρωταθλήματος, του Κυπέλλου και του Σούπερ Καπ.

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