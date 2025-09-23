Επιτροπή για την Αναβίωση Αρχαίων Αθλητικών Αγωνισμάτων σύστησαν με μπροστάρη τον Πέτρο Γαλακτόπουλο, οι Στέλιος Μηγιάκης, Βούλα Κοζομπόλη, Παναγιώτης Κανελλόπουλος, Θεόδωρος Συνοδινός και ο Δήμαρχος Αρχαίας Ολυμπίας.

Πρόκειται για μια πρόταση που θα αναδείξει τις ρίζες του τόπου που γεννήθηκε το Ολυμπιακό ιδεώδες. Σύμφωνα με το όραμα η Αναβίωση Αρχαίων Αθλητικών Αγωνισμάτων θα τελείται την ώρα της Αφής της Ολυμπιακής Φλόγας, δίνοντας στην Ελλάδα την ευκαιρία να δείξει ότι παραμένει ο ζωντανός θεματοφύλακας της Ολυμπιακής Κληρονομιάς.

Επί της ουσίας η Ολυμπιακή Φλόγα θα ανάβει στον ιερό χώρο της Ολυμπίας, ενώ αθλητές θα διαγωνίζονται στο Παγκράτιο, τη Δισκοβολία, την Ελληνορωμαϊκή Πάλη και τον Ακοντισμό.

Η Επιτροπή

Πέτρος Γαλακτόπουλος, Ολυμπιονίκης Πάλης, Πρόεδρος.

Στέλιος Μηγιάκης, Ολυμπιονίκης Πάλης, Αντιπρόεδρος.

Βούλα Κοζομπόλη, Ολυμπιονίκης Υδατοσφαίρισης, Σύμβουλος Αθλητικών Δραστηριοτήτων.

Παναγιώτης Κανελλόπουλος, Πρόεδρος Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Παγκρατίου, Υπεύθυνος για την ανάπτυξη του αγωνίσματος.

Θεόδωρος Συνοδινός, Επικεφαλής Πολιτιστικών Δράσεων.

Και, ο Δήμαρχος Αρχαίας Ολυμπίας ως Επίτιμος Πρόεδρος.

Πλέον, η Επιτροπή αναμένεται να ενεργήσει άμεσα για να καταφέρει να κάνει το σχέδιό της πραγματικότητα.