Το μίτινγκ στίβου της Ντόχα, που επρόκειτο να ανοίξει τη σειρά αγώνων Diamond League στις 8 Μαΐου, αναβλήθηκε για τις 19 Ιουνίου, λόγω της εμπόλεμης κατάστασης στη Μέση Ανατολή.

Όπως ανακοίνωσαν οι διοργανωτές, «προς όφελος της ασφάλειας αθλητών και θεατών, ελήφθη απόφαση αναβολής του μίτινγκ. Εφόσον οι συνθήκες το επιτρέψουν, θα διεξαχθεί στις 19 Ιουνίου. Καθώς οι θερμοκρασίες στην Ντόχα αναμένονται υψηλότερες τον Ιούνιο, το μίτινγκ μεταφέρεται από το Qatar Sports Club στο Khalifa International Stadium, στάδιο το οποίο έχει ρυθμιζόμενη θερμοκρασία».

Παρά την κατάπαυση πυρός για δύο εβδομάδες, που συμφωνήθηκε μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, η κατάσταση στην ευρύτερη Μέση Ανατολή παραμένει εξαιρετικά έκρυθμη και ασταθής, επηρεάζοντας -μεταξύ άλλων- και αρκετές αθλητικές διοργανώσεις.

Μεταξύ αυτών, το ποδοσφαιρικό Finalissima μεταξύ Ισπανίας και Αργεντινής, το οποίο επρόκειτο να γίνει τον Μάρτιο στη Ντόχα και ματαιώθηκε, καθώς και ο αγώνας του MotoGP στο Κατάρ, ο οποίος αναβλήθηκε.