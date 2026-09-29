Η ΑΕΚ έκανε επίδειξη δύναμης απέναντι στον Λεωνίδα Αγίων Αναργύρων, επικρατώντας με 40-18 στο «Γ. Κασιμάτης» του ΟΑΚΑ, στην αναμέτρηση που άνοιξε την αυλαία της 2ης αγωνιστικής της Α1 γυναικών στο χάντμπολ.

Από τα πρώτα λεπτά η Ένωση επέβαλε τον ρυθμό της και δεν άφησε περιθώρια αντίδρασης στις φιλοξενούμενες. Η διαφορά άρχισε να μεγαλώνει σταδιακά, με την ΑΕΚ να κλείνει το πρώτο ημίχρονο έχοντας αποκτήσει προβάδισμα 12 τερμάτων (21-9).

Η εικόνα δεν άλλαξε στο δεύτερο μέρος. Οι γηπεδούχες παρέμειναν ιδιαίτερα αποτελεσματικές επιθετικά, ενώ παράλληλα περιόρισαν σημαντικά τις επιλογές του Λεωνίδα στο σκοράρισμα. Το τελικό 40-18 αποτύπωσε πλήρως την αγωνιστική διαφορά των δύο ομάδων.

Πρώτη σκόρερ της ΑΕΚ ήταν η Βάγια Αμβροσιάδου, η οποία σημείωσε 9 τέρματα, ενώ η Κατερίνα Μανιά ακολούθησε με 8. Από την πλευρά του Λεωνίδα Αγίων Αναργύρων, η Νανά Αγγελοπούλου πέτυχε 6 γκολ και η Ναταλία Χίντρι 5.

Τα πεντάλεπτα: 3-1, 7-3, 11-5, 13-7, 16-8, 21-9 (ημχ.), 24-11, 27-12, 28-13, 30-16, 35-17, 40-18.

ΑΕΚ (Βύρωνας Παπαδόπουλος): Τσέκλιτς, Αμβροσιάδου 9, Σαρτζετάκη, Ρεσέντε 3, Παϊζίνιο 4, Φράγκου 1, Σαρκίρη 1, Μανιά 8, Μακρή, Φέρμο 4, Νούκοβιτς 1, Ανδρέου 4, Γκονσάλβες 2, Γκόμες 1, Μπαρμπαρέσκο, Ενρίκε 2.

Λεωνίδας Αγίων Αναργύρων (Κίμων Κουτρούλης): Διακογιάννη 2, Παρασχή, Παπουτσιδάκη 1, Πανταζή 1, Κουφοπούλου, Ράλλη, Καψάλη, Χίντρι 5, Ολιβέιρα, Χατζηαργύρου, Ανεστάκη 3, Αγγελοπούλου 6, Στελλάτου, Μεγαρίτη.

Η 2η αγωνιστική:

Τρίτη 29/9

ΑΕΚ-Λεωνίδας Αγ. Αναργύρων 40-18

Τετάρτη 30/9

15:00, «Σπίτι του Χάντμπολ»: ΠΑΟΚ-Προσοτσάνη

Σάββατο 3/10

18:00, «ΔΑΚ Πανοράματος»: Πανόραμα-Νέα Ιωνία

Κυριακή 4/10

16:00, «Κλειστό Γυμναστήριο Καματερού»: Καματερό-Πυλαία

Τετάρτη 7/10

16:30, «Στέφανος Καραλής»: Αθηναϊκός-Αναγέννηση Άρτας