Με ευρεία νίκη με 33-19 επί του Λεωνίδα Αγίων Αναργύρων, ολοκλήρωσε ο Αθηναϊκός την αναμέτρησή του στην 4η αγωνιστική της Α1 χάντμπολ των γυναικών, ανεβάζοντας κατακόρυφα την απόδοσή του στο δεύτερο ημίχρονο.

Πρωταγωνίστρια της αναμέτρησης ήταν η Κουλούρη, η οποία πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση και σημείωσε 13 τέρματα, αποτελώντας την κορυφαία επιθετική λύση της ομάδας της.

Η 4η αγωνιστική:

Σάββατο 17/10

ΑΕΣΧ Πυλαίας-Νέα Ιωνία 16-26

ΑΕΠ Πανόραμα-ΑΟ Προσοτσάνης 35-20

Κυριακή 18/10

ΓΑΣ Καματερού-Αναγέννηση Άρτας 29-29

Αθηναϊκός-Λεωνίδας Αγ. Αναργύρων 33-19

Δευτέρα 19/10

ΟΑΚΑ 17:00 ΑΕΚ-ΠΑΟΚ (Ζήσης-Χαραλαμπίδης) –ΕΡΤ2ΣΠΟΡ–

Βαθμολογία (σε 4 αγώνες)

Νέα Ιωνία 8

ΠΑΟΚ 6 -3αγ.

ΑΕΚ 6 -3αγ.

Αναγέννηση Άρτας 5

ΑΕΠ Πανόραμα 4

Αθηναϊκός 4

ΓΑΣ Καματερού 3

ΑΟ Προσοτσάνης 2

ΑΕΣΧ Πυλαίας 0

Λεωνίδας Αγ. Αναργύρων 0