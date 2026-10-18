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Με ευρεία νίκη με 33-19 επί του Λεωνίδα Αγίων Αναργύρων, ολοκλήρωσε ο Αθηναϊκός την αναμέτρησή του στην 4η αγωνιστική της Α1 χάντμπολ των γυναικών, ανεβάζοντας κατακόρυφα την απόδοσή του στο δεύτερο ημίχρονο.
Πρωταγωνίστρια της αναμέτρησης ήταν η Κουλούρη, η οποία πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση και σημείωσε 13 τέρματα, αποτελώντας την κορυφαία επιθετική λύση της ομάδας της.
Η 4η αγωνιστική:
Σάββατο 17/10
ΑΕΣΧ Πυλαίας-Νέα Ιωνία 16-26
ΑΕΠ Πανόραμα-ΑΟ Προσοτσάνης 35-20
Κυριακή 18/10
ΓΑΣ Καματερού-Αναγέννηση Άρτας 29-29
Αθηναϊκός-Λεωνίδας Αγ. Αναργύρων 33-19
Δευτέρα 19/10
ΟΑΚΑ 17:00 ΑΕΚ-ΠΑΟΚ (Ζήσης-Χαραλαμπίδης) –ΕΡΤ2ΣΠΟΡ–
Βαθμολογία (σε 4 αγώνες)
Νέα Ιωνία 8
ΠΑΟΚ 6 -3αγ.
ΑΕΚ 6 -3αγ.
Αναγέννηση Άρτας 5
ΑΕΠ Πανόραμα 4
Αθηναϊκός 4
ΓΑΣ Καματερού 3
ΑΟ Προσοτσάνης 2
ΑΕΣΧ Πυλαίας 0
Λεωνίδας Αγ. Αναργύρων 0