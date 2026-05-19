Η Βουλιαγμένη επιβλήθηκε άνετα της Γλυφάδας με 14-6 στο Λαιμό, στον πρώτο ημιτελικό των πλέι-οφ της Waterpolo League γυναικών, πετυχαίνοντας την πρώτη από τις δύο νίκες που χρειάζεται για να περάσει στους τελικούς.

Οι πρωταθλήτριες Ελλάδας, παρά την κούραση και την απογοήτευση από τον προημιτελικό του Champions League και τον αποκλεισμό από τη Σαντ Αντρέου στα πέναλτι, δεν άφησαν κανένα περιθώριο αντίδρασης στον ΑΝΟΓ, καθώς ξεκίνησαν το ματς με 8-0 στα πρώτα 13 αγωνιστικά λεπτά.

Το δεύτερο παιχνίδι της σειράς θα γίνει την Παρασκευή (22/5, 14:00), στη Γλυφάδα.

Τα οκτάλεπτα: 5-0, 4-2, 3-1, 2-3

Τα γκολ:

Βουλιαγμένη: Γιάουστρα 3, Κοβάτσεβιτς 3, Καϊάφα 2, Φουράκη 2, Μουλχάουτσεν 2, Καλογεροπούλου, Αγγελίδη.

Γλυφάδα: Τέρνερ 2, Γρηγοροπούλου, Χέλμη, Τζωρτζακάκη, Σαλταμανίκα.