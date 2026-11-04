Αναμενόμενα εύκολες εκτός έδρας νίκες πέτυχαν Βουλιαγμένη και Εθνικός, στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής της Waterpolo League γυναικών. Ο ΝΟΒ παρατάχθηκε με πολλές ελλείψεις στη Γλυφάδα, για την αναμέτρηση με τον τυπικά γηπεδούχο ΝΟ Χανίων, αλλά δεν είχε πρόβλημα να επικρατήσει με 20-9, με πέντε γκολ της Εμμανουέλας Καπετοπούλου.

Ο Κώστας Χατζηδάκης άφησε εκτός αγώνα τις Ελευθεριάδου, Γιαννοπούλου, Ξενάκη, Γιάουστρα, Ρόγκε και Καρύτσα.

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