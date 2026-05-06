Μία ανάσα από τον θρίαμβο έφτασε ο Γιώργος Μπούγλας στο 1ο ετάπ του φετινού ΔΕΗ Tour of Hellas, το οποίο ξεκίνησε από τον παραλίμνιο δρόμο των Ιωαννίνων και ολοκληρώθηκε στο Αγρίνιο.

Μετά από 171.6 χλμ. ο ποδηλάτης Burgos-Burpellet-BH διεκδίκησε τη νίκη μέχρι το τέλος και πήρε τη δεύτερη θέση, που σημειωτέον είναι η καλύτερη που έχει κατακτήσει Έλληνας μετά την αναβίωση του κορυφαίου ποδηλατικού αγώνα της χώρας.

«Είμαι πολύ ικανοποιημένος με το σημερινό αποτέλεσμα στον κορυφαίο ελληνικό ποδηλατικό αγώνα. Ευχαριστώ τον κόσμο για την υποστήριξη. Μολονότι δεν ήρθε η νίκη, αυτή η εμφάνιση μού δίνει το δικαίωμα να αισιοδοξώ για ακόμα καλύτερη συνέχεια», δήλωσε ο Μπούγλας.

Το συναρπαστικό φινάλε βρήκε νικητή τον Βέλγο Μάτις Άφοντς της Azerion Villa Valkenburg. Η νίκη κρίθηκε στο τελικό σπριντ με τον Άφοντς να βγαίνει από δεξιά στα τελευταία μέτρα της μεγάλης ευθείας που οδηγεί στην κεντρική πλατεία του Αγρινίου και με πιο πολλές δυνάμεις να περνά πρώτος τη γραμμή του τερματισμού ανάμεσα σε 120 ποδηλάτες.

Ο 23χρονος Άφοντς πανηγύρισε τη δεύτερη φετινή του νίκη ύστερα από 3 ώρες 26.56, αλλά και τη δεύτερη στην καριέρα του έπειτα από αυτή στον σαφώς μικρότερης δυναμικής αγώνα στο Τσβόλε της Ολλανδίας στις αρχές του Μάρτη. Ο Βέλγος ολοκλήρωσε την πρώτη μέρα και στην κορυφή της κατάταξης των πόντων.

Ο ίδιος είπε μετά τον αγώνα ότι κατάλαβε στα τελευταία μέτρα πως θα ήταν αυτός ο νικητής:

«Στον τελευταίο κυκλικό κόμβο είπα στην επικοινωνία στον συναθλητή μου πήγαινε τέρμα γκάζι, γιατί αλλιώς κάποιοι άλλοι θα μπορούσαν να έρθουν από πίσω. Οπότε ναι, έκανε τη δουλειά του τέλεια. Μετά, στα τελευταία 500 μέτρα, παρακολουθούσα και επιτάχυνα στο μέγιστο. Στα 300 μέτρα είδα ότι οι δύο μπροστά μου έχασαν λίγη ταχύτητα. Και απλά είπα μέσα μου «θα κερδίσω, θα κερδίσω» και μετά έψαχνα ένα άνοιγμα πίσω από τον μπροστινό μου και αυτό εμφανίστηκε τέλεια στη δεξιά πλευρά. Τον προσπέρασα και αυτό ήταν. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι είναι η πρώτη μου επαγγελματική νίκη. Ναι, θα το ονειρεύομαι απόψε. Σας ευχαριστώ πολύ».

Τρίτος ήταν ο Λετονός Κρίστιανς Μπελοχβόιστσικς της Bike Aid, ενώ εξαιρετικό ήταν το πλασάρισμα, στην 14η θέση, του Νικηφόρου Αρβανίτου, ο οποίος επίσης αγωνίζεται σε σύλλογο του εξωτερικού, την Team United Shipping.

Η συνέχεια στον ΔΕΗ Tour of Hellas δίνεται την Πέμπτη 6 Μαΐου με το 2ο ετάπ μήκους 157.5 χιλιομέτρων με εκκίνηση στο Καρπενήσι και τερματισμό στη Λάρισα.