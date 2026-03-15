Οι καιρικές συνθήκες δεν ήταν καθόλου ευνοϊκές για τους σφυροβόλους στο Ευρωπαϊκό Κύπελλο ρίψεων στη Λευκωσία, καθώς ο δυνατός άνεμος και η βροχή επέστρεψαν με μεγαλύτερη ένταση μετά τη σύντομη ηλιοφάνεια.

Οι αθλητές προσπαθούσαν να μείνουν ζεστοί και στεγνοί ανάμεσα στις βολές, αλλά ο αέρας και η βροχή τούς χτυπούσε από παντού. Παρ’ όλα αυτά ο Χρήστος Φραντζεσκάκης κατάφερε να πετύχει την καλύτερη φετινή του επίδοση, με 76.98, μόλις δύο εκατοστά κάτω από το όριο για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Μπέρμιγχαμ, και να ολοκληρώσει έναν αγώνα υψηλού επιπέδου, όπως αποδείχτηκε, με την πέμπτη θέση στην κατάταξη.

Αντίθετα, ο Μιχάλης Αναστασάκης δεν κατάφερε να προσαρμοστεί στις δύσκολες συνθήκες και ήταν 14ος με 70.38.

Ο Φραντζεσκάκης ξεκίνησε πολύ καλά με βολή στα 75.31, ενώ η δεύτερη βγήκε εκτός τομέα. Στην τρίτη ανέβηκε στα 76.98, μολονότι το σώμα του μετά τις περιστροφές γλίστρησε λίγο δεξιά. Από εκεί και έπειτα δεν μπορούσε να ισορροπήσει, γλιστρώντας φανερά στη δεξιά πλευρά της βαλβίδας και ολοκλήρωσε τον αγώνα του με τρεις άκυρες προσπάθειες. Στην Κύπρο, ο αθλητής του Κωστή Παπαμαρκάκη ταξίδεψε με τα 76.48 από το Χειμερινό Κύπελλο στον Άγιο Κοσμά.

Ο Αναστασάκης έβγαλε άκυρη την πρώτη, καθώς ήταν χαμηλή, ενώ η δεύτερη βγήκε εκτός τομέα και στην τρίτη δεν μπόρεσε να κρατηθεί εντός της βαλβίδας. Ο ίδιος έβγαλε άκυρες τις δύο επόμενες βολές, καθώς η σφύρα έπεσε κάτω από τα 70 μέτρα, ενώ η τελευταία του ήταν λίγο πάνω από τα 70 μ. (70.38).

Νικητής με μεγάλη βολή, 80.69, ο Τσέχος Βολόντομιρ Μίσλιβτσουκ, επίδοση που είναι η καλύτερη στον κόσμο. Δεύτερος ήταν ο Ούγγρος Μπέντσε Χαλάς με 80.31 και τρίτος με εθνικό ρεκόρ, 78.03, ο Ισλανδός Χίλμαρ Γιόνσον.

Ο Μάρκος Μέμα, που πλέον αγωνίζεται με την Αλβανία, πέτυχε, αγωνιζόμενος στο Β’ γκρουπ, νέο ατομικό ρεκόρ με 75.88 και ήταν έβδομος στη συνολική κατάταξη.

Τέταρτος με μεγάλο ατομικό ρεκόρ ο Τσίτσος στον ακοντισμό

Με το μοναδικό ατομικό ρεκόρ μεταξύ των μελών της ελληνικής ομάδας ολοκληρώθηκε το Ευρωπαϊκό Κύπελλο ρίψεων. Το πέτυχε με βολή 79.46 στον ακοντισμό ο Δημήτρης Τσίτσος, μια επίδοση που τον έφερε στην τέταρτη θέση, πολύ κοντά στο βάθρο των νικητών.

Με τον καιρό να έχει ηρεμήσει τις τελευταίες ώρες στην κυπριακή πρωτεύουσα, ο αθλητής του Θωμά Κυριαζή μπήκε καλά στον αγώνα, με 75.44, επίδοση καλύτερη από τα 73.54 που είχε ρίξει στο Χειμερινό Κύπελλο ρίψεων στον Άγιο Κοσμά στις 21 Φεβρουαρίου. Συνέχισε με 74.24 και στην τρίτη βολή έριξε ακόμα περισσότερο, 78.05, την τέταρτη καλύτερη επίδοση της καριέρας του, ωε εκείνη τη στιγμή.

Η τέταρτη βολή ήταν χαμηλή και την έβγαλε άκυρη, αλλά αμέσως μετά στην πέμπτη ήρθε το νέο ατομικό ρεκόρ με 79.46, που ήρθε να βελτιώσει τα 79.05 που είχε ρίξει πέρυσι τον Ιούνιο στο Μάριμπορ της Σλοβενίας. Έκλεισε τον αγώνα του με 72.92.

Ο Γερμανός Νικ Τουμ ήταν ο νικητής με 81.05. Δεύτερος ήταν ο Ελβετός Ζίμον Βίλαντ με 80.76 και τρίτος ο Ιταλός Μικέλε Φίνα από το β’ γκρουπ με 79.95.

Στη σφύρα, η Ιωάννα Αραμπατζή ξεκίνησε πολύ καλά τον αγώνα της, αφού είχε βολή στα 52,35 μ.. που ήταν και η καλύτερη προσπάθεια της στον αγώνα. Η νεαρή αθλήτρια συνέχισε με άκυρη πέτυχε 49,95 μ. στην τρίτη και 48,23 μ. στην τέταρτη προσπάθεια. Η Χρυσούλα Αναγνωστοπούλου δεν κατάφερε να ολοκληρώσει τον αγώνα της, καθώς τραυματίστηκε στην εκτέλεση της πρώτης βολής, η οποία μετρήθηκε στα 49,80 μέτρα. Η αθλήτρια αποσύρθηκε από τον αγώνα με ενοχλήσεις στο δικέφαλο.

Πρώτη η Ελλάδα στους άνδρες, έκτη στις γυναίκες

Η Ελλάδα κατέκτησε στη Λευκωσία δύο μετάλλια, και τα δύο στην κατηγορία Κ23. Χάλκινο με τον Γιώργο Παπαναστασίου στη σφύρα και αργυρό με την Μαρία Ραφαηλίδου, ενώ Τσίτσος και Ελίνα Τζένγκο κατέλαβαν την τέταρτη θέση. Δημήτρης Παυλίδης και Χρήστος Φραντζεσκάκης βρέθηκαν στην πέμπτη θέση.

Στις συνολικές βαθμολογίες, που καταρτίζονται από τους πόντους βάσει διεθνούς βαθμολογίας του κορυφαίου αθλητή κάθε χώρας σε κάθε ένα από τα τέσσερα διαφορετικά αγωνίσματα, η Ελλάδα κατέλαβε την πρώτη θέση στους άνδρες με τους 1.156 βαθμούς του Φραντζεκάκη, τους 1.113 του Παυλίδη, τους 1.094 του Τσίτσου και τους 1.033 του Μαχαίρα.

Στις γυναίκες, η Ελλάδα ήταν έκτη με πρώτη τη Γερμανία. Η αξία της καλύτερης βολής της Τζένγκο ήταν 1.045 βαθμοί, της Κοσμίδου 996, της Αραμπατζή 931 και της Μαγκούλια 849.

Στις κατηγορίες Κ23 η Ελλάδα δε αγωνίστηκε με πλήρεις ομάδες. Νικήτρια ήταν η Γερμανία στους άνδρες και η Ισπανία στις γυναίκες.