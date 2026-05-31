Σε μια κούρσα με ιδανικές συνθήκες, ο Σωτήρης Γκαραγκάνης έτρεξε το δεύτερο γρηγορότερο 200άρι της καριέρας του στο μίτινγκ Βενιζέλεια – Χανιά, σταματώντας το χρονόμετρο στα 20.69, μόλις 3 εκατοστά του δευτερολέπτου πάνω από το ρεκόρ του, που σημειώθηκε πέρυσι στα Δρόμεια.

Αν και το 100άρι, που έγινε λίγο νωρίτερα, δεν κύλησε όπως θα ήθελε, ο αθλητής του Χρήστου Κατσίκα, στα 200 μ. έκανε ωραία κούρσα φτάνοντας σε μία πολύ καλή επίδοση.

Τα 21’’ κατέβηκε και ο Βασίλης Μυριανθόπουλος, δεύτερος με 20.89, επίδοση που αποτελεί ισοφάριση της τρίτης καλύτερης κούρσας της καριέρας του. Νέο ατομικό ρεκόρ και επίδοση κοντά στο όριο (21.25) για το Παγκόσμιο Κ20, πέτυχε ο 19χρονος Παναγιώτης Κριζέας με 21.36.

Στα 100 μ., πάντως, πιο γρήγορος μεταξύ των Ελλήνων ήταν για άλλη μια φορά ο Γιάννης Βοσκόπουλος με 10.40, με τον Θοδωρή Βροντινό με 10.41 από τη β’ σειρά και τους Μυριανθόπουλο και Γκαραγκάνη που πέρασαν μαζί τον τερματισμό σε 10.44, να ακολουθούν σε επιδόσεις.

Ταχύτερος όλων ήταν στη σειρά του Βροντινού ο Βούλγαρος Χρίστο Ίλιεφ με 10.22.

Νικήτρια στο ακόντιο, στον δεύτερο εν Ελλάδι αγώνα της για φέτος μετά τους Διασυλλογικούς Αγώνες, ήταν η Ελίνα Τζένγκο με 56.78, επίδοση σίγουρα δεν ανταποκρίνεται στις πραγματικές δυνατότητές της.

Στο ύψος, η Παναγιώτα Δόση πέρασε καθαρά το 1.85, αλλά όχι και το 1.88 σε έναν αγώνα που κέρδισε η Νοτιοαφρικανή Κρίστι Σνάιμαν με 1.88.

Από την Αφρική, και συγκεκριμένα την Μπουρκίνα Φάσο προήλθε και η νικήτρια του μήκους, η Μάρτε Κοάλα με άλμα στα 6.69. Καλύτερη Ελληνίδα, και πάλι, η σταθερή φέτος Αντριάνα Γκόγκα με 6.42, ενώ η Ναταλία Μπέση πήδηξε 6.31 και έδειξε να βρίσκει ρυθμό μετά τον πρόσφατο τραυματισμό της.