Έντονο προβληματισμό προκαλεί στον χώρο του ελληνικού βόλεϊ το ενδεχόμενο αύξησης των ξένων αθλητών από τέσσερις σε πέντε στη Volley League, με τον πρόεδρο του ΠΑΣΑΠ, Γιάννη Αχιλλεόπουλο, να κρούει τον κώδωνα του κινδύνου.

Όπως υπογράμμισε, μια τέτοια απόφαση μπορεί να αποδειχθεί δυσμενής σε βάθος χρόνου, πλήττοντας άμεσα τις ευκαιρίες και την προοπτική των Ελλήνων παικτών.

Ο Αχιλλεόπουλος επισήμανε ότι «οι αθλητές έκαναν ήδη ένα βήμα πίσω, αποδεχόμενοι έναν συμβιβασμό: την παρουσία πέντε ξένων στο φύλλο αγώνα, αλλά τη συμμετοχή μόνο τεσσάρων στο τάραφλεξ». Παρ’ όλα αυτά, εμφανίστηκε απαισιόδοξος για την τελική έκβαση, τονίζοντας πως«οι ενδείξεις δεν είναι ενθαρρυντικές, από τη στιγμή που η ΕΣΑΠ τάσσεται υπέρ της αύξησης και απομένει η οριστική απόφαση της Ομοσπονδίας».

