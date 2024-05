Η αθλητική διαδρομή της Αντιγόνης Ντρισμπιώτη κάλλιστα θα μπορούσε να είναι παραμύθι. Ένα παραμύθι από αυτά που πάντα έχουν καλό τέλος. Όπου οι πρωταγωνιστές του, παρά τις δυσκολίες που συναντούν στο τέλος βρίσκουν τη δύναμη να τα αλλάξουν όλα, προσπερνώντας ό,τι εμπόδιο βρουν στο διάβα τους.

Μόνο που στην πορεία της Ελληνίδας πρωταθλήτριας του βάδην προς την καταξίωση δεν υπήρξαν… καλές Νεράιδες για να τη βοηθήσουν να πετύχει τα όνειρά της.

Όλα τα κατάφερε μόνη της. Ο διπλός θρίαμβος στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα βάδην του 2022, με τα δύο χρυσά μετάλλια στα 20 και στα 35 χλμ και το χάλκινο μετάλλιο στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα της Βουδαπέστης ήρθαν χάρη στην ιώβεια υπομονή της, την θέληση, την αποφασιστικότητα και το πείσμα που έτρεχαν σαν… γάργαρο νερό στις φλέβες της όταν αθλητικοί παράγοντες τη θεωρούσαν «τελειωμένη» λόγω της ηλικίας της.

Οι μεγάλες επιτυχίες στην καριέρα της ήρθαν στα 38 της έτη, ωστόσο σε αντίθεση με άλλους, εκείνη ήταν πεπεισμένη ότι η ηλικία είναι ένας απλός αριθμός.

Αυτό είχε αναφέρει η Ευρωπαϊκή ομοσπονδία στίβου ως περιγραφή δίπλα στην φωτογραφία της, μετά την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα, με την Αντιγόνη να συμφωνεί απόλυτα, δηλώνοντας τότε:

«Το απέδειξα για ακόμη μια φορά. Είμαι πολύ χαρούμενη που στην ηλικία μου μπορώ και αγωνίζομαι σε τόσο υψηλό επίπεδο. όντως είναι ένας αριθμός. Το είδαμε και εμείς το είδαν και αυτοί που είναι ειδήμονες του χώρου. Είμαι χαρούμενη που μπορώ να παρακινώ ανθρώπους που είναι στην ηλικία μου να τρέχουν».

Από το τσιπουράδικο στην Καρδίτσα στην καταξίωση

Και σημειωτέον έχοντας ως μοναδικούς πόρους… από τη σκληρή δουλειά στο τσιπουράδικο που διατηρεί η οικογένειά της στην Καρδίτσα.

«Έπρεπε να δουλεύει για να ζήσει, γιατί δεν είμαστε πλούσιοι. Από τα 12 έως τα 36 παλεύει μόνη της με τον προπονητή της. Μέχρι και λίγο πριν την Ολυμπιάδα δεν της είχε δοθεί κάποιου είδους χρηματική υποστήριξη.

Κάποια στιγμή σταμάτησε για λίγο αλλά δεν θα τα παρατούσε ποτέ. Δεν είναι από τα παιδιά που αφήνει στη μέση κάτι. Ξέρει ότι μπορεί και όταν θέλεις, όλα μπορείς να τα κάνεις.

Έχουμε να τη δούμε 4 μήνες. Όταν γυρίσει θα της πω καλώς ήρθες στη μαμά σου. Αυτό», είχε δηλώσει συγκινημένη στον ΣΚΑΪ η μητέρα της Αντιγόνης Ντρισμπιώτη, μετά τον θρίαμβό της στα 35 χιλιόμετρα βάδην, όπου είχε αναδειχθεί πρωταθλήτρια Ευρώπης το 2022.

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια του βάδην παρά λοιπόν τις αντιξοότητες, παρά το γεγονός ότι δεν προέρχεται από κάποια εύπορη οικογένεια και δεν είχε λάβει κάποια ιδιαίτερη οικονομική στήριξη από την Πολιτεία, κατάφερε σαν άλλος Οδυσσέας έστω και με καθυστέρηση να βρει την… αθλητική Ιθάκη της.

Κινδύνευσε να χάσει την Ολυμπιακή Υποτροφία

Πάντως κάποιοι όχι μόνο δεν τη βοήθησαν αλλά έβαλαν και εμπόδια στον δρόμο της.

Το 2022 η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή την «έκοψε» από τις υποτροφίες που δίνει η ΔΟΕ θεσπίζοντας ακατανόητα ηλικιακά κριτήρια.

Μια απόφαση, που προκάλεσε την έντονη αντίδραση της Ντρισμπιώτη, η οποία με «τσαγανό» κατήγγειλε την ρατσιστική αντιμετώπιση στο πρόσωπό της αλλά και στο πρόσωπο άλλων αθλητών που έχουν περάσει τα 30 από εκείνους ακριβώς που θα έπρεπε να τους στηρίζουν.

Τελικά, μετά το σάλο, η απόφαση άλλαξε. «Κάποιες φορές πρέπει να αντιδράς για να πετυχαίνεις πράγματα, όχι μόνο για σένα αλλά και για το μέλλον του αθλητισμού» είχε δηλώσει στο athletestories.gr για να προσθέσει:

«Δυστυχώς στην Ελλάδα δεν γίνεται να ζήσεις από τον αθλητισμό. Όχι τουλάχιστον από το άθλημα με το οποίο ασχολούμαι. Σε αυτό είμαστε εντελώς μόνοι».

Η Ντρισμπιώτη το 2021 μιλώντας στην ΕΡΤ είχε αποκαλύψει ότι το μεγαλύτερο μέρος της ημέρας το περνάει δουλεύοντας στην ταβέρνα που διατηρεί η οικογένεια της στο κέντρο της Καρδίτσας. Η σκληρή δουλειά που «έσπειρε» τόσα χρόνια, άρχισε να αποδίδει καρπούς, με αποκορύφωμα τη στέψη της σε Πρωταθλήτρια Ευρώπης.

Το διάλειμμα από τον πρωταθλητισμό και η μεγάλη επιστροφή

Πάντως η Ντρισμπιώτη σταμάτησε τον στίβο για αρκετά χρόνια πριν μπει και πάλι στον πρωταθλητισμό.

«Πέρασα μία περίοδο που δεν ήθελα να γυμνάζομαι, είχα τις σπουδές μου και τα μικρά μου αδέρφια που έπρεπε να είμαι μαζί τους γιατί οι γονείς μου δούλευαν. Αργότερα, μετά από ένα στοίχημα που έβαλα με έναν φίλο μου, με παρότρυνε να ξαναμπώ. Ο μπαμπάς μου με πίστεψε πάρα πολύ. Υπήρξαν κάποιες συγκυρίες την κατάλληλη στιγμή που με βοήθησαν», σχολίασε.

Το θρυλικό νταμπλ στο Μόναχο και τα δάκρυα χαράς στην απονομή

Το 2022 ήταν χρονιά-ορόσημο για την Ελληνίδα πρωταθλήτρια, καθώς κατάφερε να γράψει ιστορία στο Μόναχο.

Εκεί σε ηλικία 38 ετών πανηγύρισε δύο χρυσά μετάλλια, καταφέρνοντας να γίνει η πρώτη Ελληνίδα που κάνει ποτέ νταμπλ σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα και η μεγαλύτερη σε ηλικία αθλήτρια που το επιτυγχάνει.

Πρώτος ήρθε ο θρίαμβος στα 35 χλμ, με την Ντρισμπιώτη να διανύει την απόσταση σε 2 ώρες 47 λεπτά στη διοργάνωση,. ανεβαίνοντας στο πρώτο σκαλί του βάθρου.

Λίγες ημέρες αργότερα η Καρδιτσιώτισσα πρωταθλήτρια θριάμβευσε και στα 20 χλμ, όπου με χρόνο 1:29.03 έκανε ατομικό ρεκόρ, καταλαμβάνοντας ακόμη μία πρώτη θέση στη διοργάνωση.

Εμφανώς συγκινημένη η Αντιγόνη ανέβηκε λίγη ώρα μετά τον τερματισμό στο υψηλότερο βάθρο της διοργάνωσης για δεύτερη φορά και δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα δάκρυα χαράς της.

Η συγκλονιστική εμφάνιση και το χάλκινο μετάλλιο στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα

Ένα χρόνο αργότερα το «άστρο» της έλαμψε και στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα. Εκεί η Ελληνίδα πρωταθλήτρια, πραγματοποιώντας ακόμη μία συγκλονιστική εμφάνιση, κατάφερε να τερματίσει στην τρίτη θέση στα 35χλμ βάδην στη διοργάνωση, που διεξήχθη στη Βουδαπέστη.

«Δεν ξέρω σε ποιο σύννεφο είμαι, είναι απίστευτο συναίσθημα. Δεν το πιστεύω ότι έχω στο λαιμό μου κρεμασμένο το χάλκινο μετάλλιο. Είμαι περήφανη που είμαι στην ελίτ. Δεν σταμάτησε ο κόσμος να με εμψυχώνει, όλη η Ελλάδα ήταν μαζί μου.

Τώρα θέλω να ξεκουραστώ και να κλάψω μόνη μου και με την οικογένεια μου που με στήριξε πάρα πολύ» είχε δηλώσει η Ελληνίδα πρωταθλήτρια στην ΕΡΤ για την τεράστια επιτυχία, ενώ τα δάκρυα χαράς είχαν αρχίσει να κάνουν την εμφάνισή τους στα μάτια της.

Επόμενος στόχος Παρίσι

Πλέον η Ντρισμπιώτη έχει στρέψει το βλέμμα της στους Ολυμπιακούς Αγώνες, καταφέρνοντας να σφραγίσει το εισιτήριο για το Παρίσι κάνοντας πανελλήνιο ρεκόρ με 1 ώρα 28.12.

Αυτό το πέτυχε τον Φεβρουάριο του 2023 στο Πρωτάθλημα 20χλμ. βάδην της Αυστραλίας στην Μελβούρνη, όπου κατέλαβε την δεύτερη θέση.

Αυτή η επίδοση όπως προαναφέραμε συνιστά πανελλήνιο ρεκόρ, αφού η Ντρισμπιώτη βελτίωσε το 1.28.58 της Αθηνάς Παπαγιάννη από τη χρονιά των Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας.

Η Ντρισμπιώτη εξασφάλισε τη συμμετοχή της στους τρίτους Ολυμπιακούς Αγώνες της καριέρας της αφού έχει προηγηθεί η 15η θέση στη διοργάνωση του 2016 στο Ρίο ντε Τζανέιρο και η όγδοη το 2021 στο Τόκιο.

Το who is who της Ντρισμπιώτη

Η Αντιγόνη Ντρισμπιώτη είδε το πρώτο φως της ημέρας στις 21 Μαρτίου του 1984 στην Καρδίτσα. Εκεί ζει και γυμνάζεται, μέχρι και σήμερα. Έχει αγωνιστεί με την Εθνική Ομάδα σε διεθνείς διοργανώσεις όλων των κατηγοριών.

Έχει συμμετάσχει σε δυο Ολυμπιακούς Αγώνες (2016, 2021), σε Παγκόσμια και Ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, ήταν «χάλκινη» το 2013 στους Μεσογειακούς Αγώνες, κατέκτησε το Χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ομάδων (2021) και το Αργυρό μετάλλιο στην ομαδική βαθμολογία τόσο στο Παγκόσμιο (2022) όσο και στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ομάδων (2021), ενώ το 2021 ήταν όγδοη στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Τόκιο.

Αναμφίβολα η χρονιά της ήταν το 2022 αφού κατέκτησε δύο χρυσά μετάλλια (20χλμ. και 35χλμ. βάδην) στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Μονάχου, πετυχαίνοντας κάτι που μέχρι σήμερα δεν είχε κάνει κανένας Έλληνας αθλητής και αθλήτρια. Νωρίτερα στη σεζόν ήταν τέταρτη στο Παγκόσμιο του Όρεγκον.

Επιπλέον, η Αντιγόνη είναι πτυχιούχος Γυμναστικής Ακαδημίας της Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού και αυτή τη στιγμή κάνει μεταπτυχιακές σπουδές στη Διαχείριση Αθλητισμού για ΑΜΕΑ στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου.

ΟΙ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

2023 3η 35 χλμ βάδην 2:43:22 Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου, Βουδαπέστη

2022 1η 35χλμ. βάδην 2.47.00 Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου, Μόναχο

2022 4η 35χλμ. βάδην 2.41.58 Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στίβου, Όρεγκον

2022 6η 20χλμ. βάδην 1.34.54 Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ομάδων, Μουσκάτ

2022 2η Ομαδικό 20χλμ. βάδην Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ομάδων, Μουσκάτ

2021 1η 35χλμ. βάδην 2.49.55 Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα βάδην ομάδων, Ποντεμπράντι

2021 8η 1.31.24 Ολυμπιακοί Αγώνες, Τόκιο

2019 22η 1.39.26 Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, Ντόχα

2018 13η 1.32.16 Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, Βερολίνο

2017 24η 1.32.03 Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, Λονδίνο

2016 15η 1.32.32 Ολυμπιακοί Αγώνες, Ρίο

2014 24η 1.35.54 Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, Ζυρίχη

2013 30η 1.33.42 Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, Μόσχα

2013 – 3η Μεσογειακοί Αγώνες, Μερσίνα

ΤΑ ΡΕΚΟΡ

20χλμ. βάδην 1 ώρα 30.25 Ιβάνο Φράνκβιστ,14/3/2020

35χλμ. βάδην 2.41.58 Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στίβου, Όρεγκον 22/1/2022

10.000 μ. βάδην 44.28.87 Θεσσαλονίκη 19/7/2020

10χλμ. βάδην 44.19 + Ιβάνο Φράνκβιστ 14/3/20

3.000 μ. βάδην 12.21.43 Πειραιάς 12/2/2021

3.000μ βάδην 12.18.26 Πανελλήνιο πρωτάθλημα στίβου 18/2/2023