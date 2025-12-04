«Βράζουν» στην ομάδα βόλεϊ του ΠΑΟΚ για την αλλαγή της έδρας του τελικού του Λιγκ Καπ.

Μάλιστα ο αντιπρόεδρος του δικεφάλου του Βορρά, Κώστας Παϊσιάδης, μιλώντας στο Metropolis, ζήτησε την επιστροφή του τελικού στην αρχική του… έδρα, ξεκαθαρίζοντας ότι «εάν δεν συμβεί αυτό που είχε συμφωνηθεί δεν θα κατέβει η ομάδα να παίξει».

Αναλυτικά όσα δήλωσε στο Metropolis 95,5:

«Πιστεύω ότι θα γίνει το καλύτερο δυνατό για τον ΠΑΟΚ. Εάν δεν συμβεί αυτό που είχε συμφωνηθεί, δεν θα κατέβει η ομάδα να παίξει, η ομάδα δεν πρόκειται να πάει να αγωνιστεί σε μία περιοχή στην έδρα του Ολυμπιακού. Στη Νέα Σμύρνη, αλλιώς δεν θα κατέβουμε και σε δεύτερο σενάριο, επειδή υπάρχει μεγάλο χρηματικό πρόστιμο (50.000), τότε θα κατεβάσουμε κάποιους νεαρούς αθλητές που έχουμε.

Δεν θα παίξουμε στο Παλαιό Φάληρο, χωρίς κόσμο. Αν θέλει η λίγκα και ο Ολυμπιακός θα πάμε σε διπλό τελικό. Εμάς μας ενημέρωσε η Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης, εμείς δεν ερωτηθήκαμε, ήταν αυθαίρετη απόφαση. Η έδρα του τελικού είχε οριστεί από αρχές Αυγούστου, δεν γίνεται να δεχθούμε μία μονομερή απόφαση».

Οι αλλαγές που αποφασίστηκαν

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα η ΕΣΑΠ γνωστοποίησε τις αλλαγές που αποφασίστηκαν για τον τελικό του Λιγκ Καπ, ο οποίος από το γυμναστήριο «Ανδρέας Βαρίκας» της Νέας Σμύρνης μεταφέρθηκε στο κλειστό γυμναστήριο «Σοφία Μπεφόν» του Παλαιού Φαλήρου

Αναλυτικά:

«Η ΕΣΑΠ ανακοινώνει πως ο τελικός του Λιγκ Καπ Νίκος Σαμαράς μεταξύ ΠΑΟΚ και Ολυμπιακού Σ.Φ.Π. ΟΝΕΧ θα διεξαχθεί στο κλειστό γυμναστήριο Σοφία Μπεφόν του Παλαιού Φαλήρου και όχι στο γυμναστήριο Ανδρέας Βαρίκας της Νέας Σμύρνης την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου στις 16:45 και θα μεταδοθεί απ΄ευθείας από την ΕΡΤ-2 ΣΠΟΡ».

Η ανακοίνωση για την ώρα:

«Δεκαπέντε λεπτά νωρίτερα θα αρχίσει ο 15ος τελικός του Λιγκ Καπ Νίκος Σαμαράς μεταξύ του Π.Α.Ο.Κ. και του Ολυμπιακού Σ.Φ.Π. ΟΝΕΧ. Το εναρκτήριο σερβίς θα γίνει στις 16:45 αντί στις 17:00 που ήταν αρχικά προγραμματισμένο μετά από σχετικό αίτημα της ΕΡΤ για το ΕΡΤ Σπορτ που θα το μεταδώσει απευθείας».