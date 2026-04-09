Η Αποστολία Αντωνάτου έκλεισε τη φετινή χειμερινή σεζόν με τέσσερα νέα ατομικά ρεκόρ, τρεις καταρρίψεις πανελληνίου ρεκόρ Κ18, μία ισοφάριση στην κατηγορία Κ20 και ένα πανελλήνιο ρεκόρ στην ίδια κατηγορία.

Η νεαρή αθλήτρια του Ανδρέα Λιναρδάτου, στην τελευταία της χρονιά στην κατηγορία Κ18, όχι μόνο έβαλε υποψηφιότητα για διακρίσεις στις διοργανώσεις του 2026, αλλά άφησε ανοιχτό το παράθυρο για μελλοντικές επιτυχίες στα σπριντ.

Η νεαρή από την Κεφαλονιά, που ζει εδώ και ενάμιση χρόνο στην Αθήνα μακριά από την οικογένειά της, έτρεξε τα 60 μ. σε 7.33 και βελτίωσε το πανελλήνιο ρεκόρ Κ20 της Κατερίνα Θάνου. Η Αντωνάτου το περασμένο διάστημα συμμετείχε στην προπονητική συγκέντρωση της ομοσπονδίας στο ΟΑΚΑ ως μέλος της εθνικής ομάδας 4×100 μέτρα.

«Φέτος κατάφερα να ευχαριστιέμαι τους αγώνες και να μπαίνω ελεύθερη. Έβλεπα στην προπόνηση πως μπορούν να βγουν οι επιδόσεις, το θέμα ήταν να βγουν στον αγώνα. Μετά τον πρώτο αγώνα, που δεν μου πήγε όσο καλά ήθελα, αλλά ωστόσο ήρθε το ατομικό ρεκόρ, ελευθερώθηκα, μου έφυγε το άγχος και ευχαριστήθηκα όλους τους αγώνες και βγήκε πολύ όμορφα», είπε αρχικά η νεαρή και σχολίασε για την απόφαση να έρθει στην Αθήνα:

«Το καλοκαίρι του 2024, όταν επέστρεφα από τον τραυματισμό, είχα ήδη τρέξει γρήγορα στον κλειστό και θα ήταν κρίμα, όταν γίνω καλά, να ξαναμπώ σε ένα γήπεδο που ήταν σε πολύ κακές συνθήκες. Την ίδια εποχή ο μπαμπάς μου είχε ένα ατύχημα και ήταν στο κρεβάτι, οπότε δεν μπορούσε να έρθει στο στάδιο. Κάπως έτσι φτάσαμε στην απόφαση να έρθω στην Αθήνα. Δεν ήρθαμε όλη η οικογένεια. Μένω με μία φίλη της μαμάς μου. Στην αρχή ήταν λίγο δύσκολο μέχρι να προσαρμοστώ, γιατί ξεκίνησα από το μηδέν, σε καινούριο σχολείο, τα πάντα. Μου πήρε λίγο καιρό να προσαρμοστώ, αλλά πλέον είναι όλα καλά. Δεν το κατάλαβα, όμως τελικά μεγάλωσα και λίγο απότομα, γιατί όλο κάτι έκανα, ήμουν απασχολημένη όλη τη μέρα και μετά από λίγο κατάλαβα τι είχε γίνει».

Αναφορικά με τους μελλοντικούς της στόχους, είπε:

«Μπροστά μου έχω το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Κ18, όπου θέλω να διεκδικήσω μια διάκριση και μια επίδοση που να με αντιπροσωπεύει. Και σίγουρα θέλω να είμαι στο παγκόσμιο πρωτάθλημα Κ20. Πιστεύω πως μπορούμε να πάμε πολύ καλά και με τις ομάδες σκυταλοδρομίας. Προσπαθώ να τρέχω καλά τα επόμενα χρόνια. Έχω πολλά περιθώρια βελτίωσης και με τον προπονητή δουλεύουμε με στόχο τα επόμενα χρόνια, όχι μόνο για φέτος. Δεν κοιτάμε μόνο τους αγώνες τώρα, είμαστε πιο εστιασμένοι στο να εξελιχθώ και να μείνω σταθερή σε αυτό το επίπεδο, ώστε τα επόμενα χρόνια να κάνω το βήμα παραπάνω. Στα 200 μ. θα μπω τα επόμενα χρόνια, όχι όμως φέτος».

Για τη συμμετοχή της στο καμπ των γυναικών, συμπλήρωσε:

«Είμαι πολύ χαρούμενη που είμαι μέλος της ομάδας 4Χ100 με τις γυναίκες. Σίγουρα ήταν μια πολύ χρήσιμη και πολύτιμη εμπειρία και εύχομαι να συμμετέχω σε μελλοντικές διοργανώσεις με την εθνική ομάδα. Μακάρι να τρέχω τόσο καλά ώστε να είμαι επιλογή για τις ομάδες των γυναικών».

Η Αποστολία προέρχεται από αθλητική οικογένεια, με τον μεγαλύτερο αδελφό της, Δημήτρη Αντωνάτο, να είναι πρωταθλητής στη σφαιροβολία.

«Είμαστε μια αθλητική οικογένεια. Ο μπαμπάς μου είναι γυμναστής και έχει γυμναστήριο στην Κεφαλονιά και ήταν παλιός αθλητής σφαιροβολίας. Η μαμά μου ήταν παλιά κολυμβήτρια και τώρα ασχολείται κι αυτή με το γυμναστήριο του μπαμπά».