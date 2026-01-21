Η Μίρα Αντρέεβα αγωνίστηκε με πλάνο να μην επιτρέψει στη Μαρία Σάκκαρη να κάνει το επιθετικό παιχνίδι της, στον μεταξύ τους αγώνα στο Australian Open για τον 2ο γύρο που έληξε υπέρ της Ρωσίδας.

Η 18χρονη ήθελε να «κόψει» τον ρυθμό της Ελληνίδας τενίστριας από τη βασική γραμμή και στη συνέχεια να επιτεθεί όταν εμφανιζόταν η ευκαιρία.

Αναλυτικά, όσα δήλωσε:

«Ξέρουμε ότι η Μαρία είναι μια πολύ επιθετική παίκτρια. Της αρέσει να παίρνει το forehand της, της αρέσει να παίρνει και το backhand της επίσης. Προσπάθησα να ουδετεροποιήσω τα χτυπήματά της από τη βασική γραμμή.

Προσπάθησα απλά να είμαι σταθερή. Ταυτόχρονα όμως, όταν είχα την ευκαιρία να κάνω βήμα μέσα στο γήπεδο και να πάρω πλεονέκτημα από τη θέση μου, προσπαθούσα να το κάνω.

Ένιωσα ότι το σχέδιο δούλευε πολύ καλά. Μετά έχασα λίγο τη συγκέντρωσή μου. Κι εκείνη είναι άνθρωπος, άρχισε να παίζει καλύτερα. Στο δεύτερο σετ είχαμε ένα δύσκολο διάστημα με μερικά games που μπορούσαν να πάνε προς οποιαδήποτε πλευρά. Χαίρομαι που πήγε προς τη δική μου και δεν χρειάστηκε να παίξουμε τρίτο σετ.

Είμαι χαρούμενη με το πώς έπαιξα σήμερα και χάρηκα που δεν πήγε σε τρίτο σετ, γιατί στο δεύτερο εκείνη μπήκε στο ματς και άρχισε να παίζει καλύτερα».