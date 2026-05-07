1Σε τρίτο ματς θα κριθεί το δεύτερο «εισιτήριο» για τους τελικούς των πλέι οφ της Α1 χάντμπολ των γυναικών… Ο ΠΑΟΚ νίκησε στο κλειστό της Νέας Ιωνίας τον κάτοχο του τίτλου ΟΦΝΙ με 26-25, στον δεύτερο αγώνα τους για την ημιτελική φάση των πλέι οφ, και ισοφάρισε σε 1-1 τη σειρά.

Η πρόκριση κρίνεται στις δύο νίκες κι έτσι, ο «Δικέφαλος του βορρά» και η αθηναϊκή ομάδα θα λύσουν οριστικά τις… διαφορές τους σε τρίτο και τελευταίο παιχνίδι, το οποίο είναι προγραμματισμένο να διεξαχθεί τη Δευτέρα 11 Μαΐου (16:30) στο κλειστό της Μίκρας, με το νικητή να προκρίνεται στους τελικούς, όπου… περιμένει η ΑΕΚ.

Οι «ασπρόμαυρες» κατάφεραν να προηγηθούν 6-0 στο 8΄, ενώ «έκλεισαν» το ημίχρονο μπροστά στο σκορ με 18-10. Η Νέα Ιωνία προσπάθησε να επιστρέψει στο ματς και ευτύχησε να ισοφαρίσει 24-24 στο 54΄. Όμως, ο ΠΑΟΚ είπε την τελευταία… λέξη στο ματς και προηγήθηκε, περίπου 1,5 λεπτό πριν τη λήξη, με 26-25, σκορ που παρέμεινε ως το τέλος και η ομάδα του Δημήτρη Πελεκίδη έφερε τη σειρά στα ίσια.