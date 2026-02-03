H Ιταλία, όπως ακριβώς συνέβη και στους άνδρες πριν από λίγες ημέρες, θα είναι αντίπαλος της Εθνικής γυναικών στον μικρό τελικό του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος, που διεξάγεται στο Φουντσάλ της Πορτογαλίας.

Η «σετερόζα» λύγισε στον δεύτερο χρονικά ημιτελικό με 8-4 σκορ από την Ολλανδία του Ευάγγελου Δουδέση, κι έτσι την Πέμπτη (5/2, 19:15, ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ) θα παλέψει για το χάλκινο μετάλλιο απέναντι στη «γαλανόλευκη», η οποία νωρίτερα έχασε το εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό, μετά την ήττα με 12-11 από την Ουγγαρία στα πέναλτι.

Από τη μεριά τους οι «οράνιε» θα παλέψουν για τον χρυσό απέναντι στις Μαγυάρες.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Εθνική μας αντιμετώπισε προ ημερών την Ιταλία στη Β΄ φάση της διοργάνωσης, παίρνοντας τα νίκη με 15-10 σκορ.

Τα οκτάλεπτα: 4-1, 1-1, 1-1, 2-1

Τα γκολ:

ΟΛΛΑΝΔΙΑ: Χικς 2, Γιάουστρα 2, Κένινγκ, Μπόσφελντ, Μουλχάουτσεν, Τεν Μπρουκ

ΙΤΑΛΙΑ: Μπετίνι 2, Ρανάλι, Μετζάτο