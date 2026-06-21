Η Αναστασία Ντραγκομίροβα απέσυρε τη συμμετοχή της από τη συνέχεια του Βαλκανικού Πρωταθλήματος Α/Γ του Βόλου, εξαιτίας ενόχλησης στον δικέφαλο κατά τη διάρκεια του ζεστάματος πριν από το πρώτο αγώνισμα της δεύτερης ημέρας, το μήκος.

Η έμπειρη αθλήτρια του Γιώργου Μποτσκαριώβ αποφάσισε να μην συνεχίσει την προσπάθειά της καθώς αισθάνθηκε ενοχλήσεις κατά το ζέσταμα και, αφού εξετάστηκε από το ιατρικό επιτελείο της Εθνικής ομάδας, απέσυρε τη συμμετοχή της από τη συνέχεια των αγώνων.

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