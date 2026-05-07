Η Ιταλία θα αποτελέσει τον επόμενο σταθμό στην καριέρα της Έλενας Μπάκα. Η Ελληνίδα διεθνής ακραία θα συνεχίσει την αγωνιστική πορεία της στην Κούνεο, κάνοντας το άλμα στην καριέρα της για να δοκιμάσει τις δυνάμεις της στο κορυφαίο γυναικείο πρωτάθλημα του πλανήτη.

Για την Μπάκα υπήρξε μεγάλο ενδιαφέρον και από ελληνικούς Συλλόγους, αλλά το δέλεαρ του καμπιονάτο υπερίσχυσε. Μάλιστα, θα γίνει η τρίτη Ελληνίδα ακραία που θα παίξει στην Κούνεο, μετά τις Όλγα Στράντζαλη και Φαίη Μπακοδήμου.

Φέτος αγωνιζόταν στον ΠΑΟΚ.