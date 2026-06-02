Ο τέταρτος τελικός της Waterpolo League Γυναικών ήταν και το τελευταίο παιχνίδι της Κικής Λιόση στον πάγκο της Βουλιαγμένης.

Η έμπειρη προπονήτρια θα αποχωρήσει μετά από τέσσερα χρόνια από την τεχνική ηγεσία του ΝΟΒ, τον οποίο οδήγησε πέρυσι στην κατάκτηση του Πρωταθλήματος, για πρώτη φορά μετά το 2013, ενώ φέτος έδωσε μεγάλη μάχη με τον Ολυμπιακό στους τελικούς, όπου όμως οι «ερυθρόλευκες» επιβλήθηκαν τελικά με 3-1 νίκες.

Την είδηση της αποχώρησης της Λιόση γνωστοποίησε η αρχηγός της Βουλιαγμένης, Μαρίνα Κοτσιώνη, μιλώντας στην ΕΡΤ αμέσως μετά τη λήξη του αγώνα.

«Ήταν το τελευταίο παιχνίδι που παίξαμε με την προπονήτριά μας. Θέλω να την ευχαριστήσω δημόσια, γιατί πραγματικά μας έχει στηρίξει και έχει βγάλει τον καλύτερο εαυτό από όλες μας. Είναι ένας εξαιρετικός άνθρωπος και την ευχαριστώ, και προσωπικά ως Μαρίνα, και ως αρχηγός της ομάδας», δήλωσε εμφανώς συγκινημένη η Κοτσιώνη, η οποία αναφέρθηκε επίσης σε μία συμπαίκτριά της «με την οποία είμαστε χρόνια μαζί και θα αποχωρήσει», χωρίς να την κατονομάσει.