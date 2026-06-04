Την ολοκλήρωση της συνεργασίας του με τους Μιτσούρου Τακάτα και Τόι Σουζούκι ανακοίνωσε ο Πανιώνιος.

Οι δύο διεθνείς Ιάπωνες πολίστες πήγαν στην ομάδα της Νέας Σμύρνης «πακέτο» από τον Υδραϊκό, το καλοκαίρι του 2024, και αγωνίστηκαν για μία διετία με το κυανέρυθρο σκουφάκι. Ο Τακάτα κατέγραψε 44 συμμετοχές και 37 γκολ στο Πρωτάθλημα και ο Σουζούκι 43 συμμετοχές και 50 γκολ, ενώ αμφότεροι άφησαν τις καλύτερες εντυπώσεις για το ήθος, τον επαγγελματισμό και την αφοσίωσή τους.

Ο Πανιώνιος ολοκλήρωσε τη σεζόν στη Waterpolo League καταλαμβάνοντας την πέμπτη θέση και συμμετείχε στο final-4 του Κυπέλλου Ελλάδας, αλλά και του Conference Cup.

Οι Νεοσμυρνιώτες μπαίνουν σε φάση αναδόμησης, με τον Κώστα Δήμου να αποχωρεί μετά από έντεκα χρόνια από την τεχνική ηγεσία και τον Θοδωρή Χατζηθεοδώρου να παίρνει τη θέση του, ενώ ήδη αποχαιρέτησαν μετά από μία πενταετία και τον έμπειρο φουνταριστό Γιάννη Παπάκο.

Παρελθόν αναμένεται να αποτελέσει και ο τρίτος ξένος της ομάδας, ο Αυστραλός τερματοφύλακας Νικ Πόρτερ.