Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της συνεργασίας του με τον Ραφαήλ Κουμεντάκη, τον οποίο ευχαρίστησε για τις υπηρεσίες που πρόσφερε στην ομάδα.

Ο διεθνής ακραίος έπαιξε συνολικά έξι χρόνια με δύο θητείες στους «ερυθρόλευκους» (2018-20, 2022-26) και ήταν μέλος στις μεγάλες επιτυχίες τους.

Στο διάστημα της παρουσίας του ο Ολυμπιακός κατάκτησε 11 τίτλους: τρία πρωταθλήματα Ελλάδας, δύο Κύπελλα, τρία League Cup, δύο Super Cup και το Challenge Cup (2023), ενώ την περίοδο 2024-25 ο σύλλογος έφτασε ως τα προημιτελικά του Champions League.

«Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. ανακοινώνει την ολοκλήρωση της συνεργασίας του με τον Ραφαήλ Κουμεντάκη. Στα έξι χρόνια παρουσίας του στην ομάδα μας (2018-20, 2022-26), ο «Ράφα» συνέβαλε καθοριστικά στις μεγάλες επιτυχίες μας. Μαζί, κατακτήσαμε 11 τίτλους και γράψαμε ιστορία στην Ευρώπη! Πανηγυρίσαμε τρία πρωταθλήματα Ελλάδας, δύο Κύπελλα, τρία League Cup, δύο Super Cup και ένα ευρωπαϊκό, το Challenge Cup του 2023, ενώ τη σεζόν 2024-25, φτάσαμε έως τη φάση των «8» του Champions League.

Ραφαήλ, σε ευχαριστούμε για όλα! Καλή συνέχεια στην καριέρα σου. Εδώ είναι το «σπίτι» σου. Εις το επανιδείν!»