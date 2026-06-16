Λίγη ώρα μετά τους Στέφανο Μιχαηλίδη και Σάββα Σάββα, ο Ιβάν Σλίσκοβιτς πήρε τη… σκυτάλη των αποχωρήσεων από την ομάδα χάντμπολ του Ολυμπιακού/Ομίλου Ξυνή.

Οι «ερυθρόλευκοι» γνωστοποίησαν την ολοκλήρωση της συνεργασίας τους με τον Κροάτη αριστερό ίντερ, ευχαριστώντας τον για τη συμβολή του στις επιτυχίες του συλλόγου.

Η ανακοίνωση:

«Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. ανακοινώνει την ολοκλήρωση της συνεργασίας του με τον Ιβάν Σλίσκοβιτς. Μια τεράστια προσωπικότητα, ένας από τους κορυφαίους αθλητές που έχουν φορέσει τη φανέλα της ομάδας χάντμπολ του Θρύλου μας. Μαζί κατακτήσαμε τρία πρωταθλήματα Ελλάδας, ένα Κύπελλο και τρία Super Cup, σε τρία χρόνια!

Ιβάν, σε ευχαριστούμε για όλα! Καλή συνέχεια στη ζωή και την καριέρα σου».