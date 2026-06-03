Ο Θοδωρής Χατζηθεοδώρου αποτελεί παρελθόν από τον πάγκο της ομάδας πόλο ανδρών του ΠΑΟΚ, Μάλιστα, ο Ερασιτέχνης «δικέφαλος» ανακοίνωσε τη λύση της συνεργασίας με τον Έλληνα τεχνικό μετά από επτά χρόνια και στη συνέχεια γνωστοποίησε ότι θα τον αντικαταστήσει ο Σάκης Πλατανίτης για τον επόμενο χρόνο.

Αναλυτικά, η ανακοίνωση για Χατζηθοεδώρου:

«Ευχαριστούμε τον Θοδωρή Χατζηθεοδώρου για την προσφορά του στην ομάδα μας ως προπονητή. Του ευχόμαστε καλή συνέχεια και κάθε επιτυχία στην πορεία του στην υδατοσφαίριση».

Η αποχαιρετιστήρια δήλωση του Θοδωρή Χατζηθεοδώρου μετά το τέλος της φετινής αγωνιστικής περιόδου για το πόλο ανδρών του ΠΑΟΚ Domus Ergo.

Θοδωρής Χατζηθεοδώρου: «Ένα υπέροχο ταξίδι επτά ετών έφτασε στο τέλος του. Σίγουρα με μια μικρή πίκρα, αφού δεν καταφέραμε για πέμπτη συνεχόμενη σεζόν να πάρουμε το ευρωπαϊκό ‘εισιτήριο’ απέναντι σε έναν εξαιρετικό Υδραϊκό, ο οποίος εκμεταλλεύτηκε στο μέγιστο τις πολλές και σημαντικές απουσίες βασικών μας παικτών. Έζησα επτά σεζόν με πολλές συγκινήσεις κι επιτυχίες και, σίγουρα, θα μου μείνουν αξέχαστες.

Ένα μεγάλο ‘ευχαριστώ’ στα αδέλφια Νικολαΐδη κι ειδικότερα στον Γιώργο για την ευκαιρία που μου έδωσε να ζήσω μοναδικές στιγμές όλα αυτά τα χρόνια και που παρέμεινε δίπλα στην ομάδα στα εύκολα, αλλά κυρίως στα δύσκολα.

Στον υπεύθυνο υδατοσφαίρισης, τον Τάσο Πετρίδη, για τη στήριξη και την υποστήριξή του, εντός κι εκτός πισίνας, και για τη βοήθειά του σε όλα τα επίπεδα.

Τον γενικό αρχηγό, Ανδρέα Μανθογιάννη, τον άνθρωπο που έτρεχε για όλους και για όλα.

Τους προπονητές φυσικής κατάστασης, Γιώργο Χρυσάφη και Λίτσα Μωρέ, χάρη στους οποίους η ομάδα ήταν όλα αυτά τα χρόνια σε εξαιρετική φυσική κατάσταση.

Τον Πάνο Βέργο για την επικοινωνία και τη χημεία που είχαμε.

Τον κόσμο της ομάδας, ο οποίος ήταν δίπλα μας όλες αυτές τις σεζόν, δημιουργώντας μια υπέροχη ατμόσφαιρα στην πισίνα.

Πάνω από όλους κι από όλα, ένα τεράστιο ευχαριστώ σε όλους τους αθλητές με τους οποίους συνεργάστηκα όλα αυτά τα χρόνια και μοιραστήκαμε μαζί ξεχωριστές στιγμές. Έδωσαν τα πάντα για την ομάδα και για εμένα και ξεπέρασαν τους εαυτούς τους και τις προσδοκίες όλων μας πάρα πολλές φορές.

Εγώ, με τη σειρά μου, προσπάθησα με όλες μου τις δυνάμεις να τους βελτιώσω σε όλα τα επίπεδα, καθώς και να τους βοηθήσω να εκπληρώσουν τα όνειρά τους. Τα καταφέραμε τις περισσότερες φορές κι αυτό μου αφήνει μεγάλη ικανοποίηση. Εύχομαι καλή επιτυχία στον ΠΑΟΚ, στον νέο προπονητή και στα παιδιά. Να έχουν πάντα όμορφες στιγμές. Εγώ επιστρέφω στην Αθήνα και στην οικογένειά μου κι είμαι πολύ χαρούμενος γι’ αυτό, έτοιμος για μια νέα πρόκληση και πολλές συγκινήσεις.

Καλή συνέχεια».

Η ανακοίνωση για τον Σάκη Πλατανίτη:

«Ο ΠΑΟΚ και το τμήμα πόλο ανδρών, ΠΑΟΚ Domus Ergo, ανακοινώνουν την έναρξη συνεργασίας με τον προπονητή, Σάκη Πλατανίτη, για την αγωνιστική περίοδο 2026-2027. Γεννημένος στις 27/02/1974, ο Σάκης Πλατανίτης είναι ένας προπονητής με πλούσιες παραστάσεις και σπουδαίο βιογραφικό.

Από το 2010 δραστηριοποιήθηκε στα αναπτυξιακά τμήματα του ΟΣΦΠ, έχοντας την ευθύνη των ομάδων Νέων Ανδρών κι Εφήβων. Με την ομάδα Νέων Ανδρών κατέκτησε το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα το 2020, ενώ παράλληλα οδήγησε το σύνολο σε δύο τρίτες θέσεις, το 2017 και το 2018.

Σημαντικές επιτυχίες σημείωσε και με την εφηβική ομάδα, με κορυφαία την κατάκτηση του Πανελληνίου Πρωταθλήματος το 2017. Επιπλέον, στο ενεργητικό του συγκαταλέγονται δύο ασημένια μετάλλια (2013, 2016) κι ένα χάλκινο (2015).

Η προπονητική του πορεία περιλαμβάνει, επίσης, θητεία στις Εθνικές ομάδες Παίδων και Εφήβων. Το 2018 συνέβαλε στην κατάκτηση του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος με την Εθνική Εφήβων, ενώ το 2019 βρέθηκε στον πάγκο της Εθνικής Παίδων, η οποία κατέλαβε την τέταρτη θέση στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα.Τον Σεπτέμβριο του 2020 ανέλαβε την ομάδα του Βόλου ως τεχνικός σύμβουλος, με βασική αποστολή την αναδιοργάνωση και την ανάπτυξη των τμημάτων υποδομής του συλλόγου. Προς το τέλος της αγωνιστικής περιόδου 2021-22 κλήθηκε να καθοδηγήσει και την ανδρική ομάδα, αναλαμβάνοντας την τεχνική ηγεσία της στα πλέι άουτ της Α1 κατηγορίας.

Το καλοκαίρι του 2023 επέστρεψε στον βολιώτικο σύλλογο ως πρώτος προπονητής. Στην ‘παρθενική’ του σεζόν δημιούργησε ένα νέο και ανταγωνιστικό σύνολο από μηδενική βάση, το οποίο ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις του στην έκτη θέση του Βόρειου Ομίλου της Α2 Ανδρών. Τη σεζόν που ακολούθησε, ο Βόλος πραγματοποίησε εξαιρετική πορεία, κατακτώντας την τέταρτη θέση κι εξασφαλίζοντας για πρώτη φορά τη συμμετοχή του στα πλέι οφ της κατηγορίας.

Για την έναρξη συνεργασίας με τον ΠΑΟΚ Domus Ergo, o Σάκης Πλατανίτης δήλωσε στην επίσημη ιστοσελίδα του συλλόγου, acpaok.gr: “Καταρχάς, θέλω να ευχαριστήσω τους αδελφούς Νικολαΐδη και τον Τάσο Πετρίδη για την εμπιστοσύνη που έδειξαν στο πρόσωπό μου, ώστε να οδηγήσω την ομάδα του ΠΑΟΚ τη νέα χρονιά. Είμαι χαρούμενος και αρκετά αισιόδοξος για τη νέα προσπάθεια που γίνεται στο τμήμα. Το σίγουρο είναι ότι η ομάδα προέρχεται από μια χρονιά στην οποία τα πράγματα δεν εξελίχθηκαν όπως θα θέλαμε, αναφορικά με την έξοδο στην Ευρώπη.

Τη νέα χρονιά πρέπει να θέσουμε νέους στόχους και, με πολλή δουλειά, να φέρουμε τον ΠΑΟΚ εκεί όπου αρμόζει στο όνομα και στον κόσμο του, που έχει απαιτήσεις από την ομάδα. ‘Χτίζεται’ μια καινούργια ομάδα, με νέους πολύ καλούς παίκτες, αλλά και παλιούς που έχουν μοχθήσει φορώντας αυτό το σκουφάκι. Είμαι αισιόδοξος για τη νέα χρονιά και χωρίς μεγάλες κουβέντες, αλλά μόνο με δουλειά, θα μπορέσουμε να πετύχουμε αυτά που θα θέσουμε ως στόχους”.

Καλώς ήρθες στον ΠΑΟΚ, κόουτς».