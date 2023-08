H Μαρία Σάκκαρη γνώρισε πρόωρο αποκλεισμό στο Μόντρεαλ χάνοντας στην πρεμιέρα της από την Αμερικανίδα και Νο48 του κόσμου, Ντανιέλ Κόλινς με 6-4, 6-2 μετά από μια ώρα και 27 λεπτά μένοντας εκτός συνέχειας από το National Bank Open.

Η φιναλίστ του Citi Open της περασμένης Κυριακής, όπως στον τελικό της Ουάσιγκτον έτσι και σήμερα δεν κατάφερε να πάρει μεγάλη βοήθεια από το service έχοντας μόλις 43% κερδισμένους πόντους στο πρώτο (13/30) και 39% στο δεύτερο (9/23) φτάνοντας σε μόλις 2 hold και τα 2 στο 1ο set.

Παρόμοια προβλήματα είχε και η Κόλινς, η οποία ναι μεν είχε καλύτερα στατιστικά, αλλά τα 7 διπλά λάθη λίγο έλειψε να της κοστίσουν ειδικά στο 1ο set όπου η Σάκκαρη πήγε να κάνει μια επική ανατροπή.

