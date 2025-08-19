Η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια, δεν μπήκε καθόλου καλά στο ματς, αφού είδε την Βέκιτς να της κάνει break με το… καλημέρα, με την αθλήτρια από την Κροατία να κάνει break και στο τρίτο game, παίρνοντας σαφές προβάδισμα για την κατάκτηση του σετ.

Έτσι, η Βέκιτς έφτασε με άνεση στο 1-0, με τη Σάκκαρη να χάνει και πάλι το πρώτο game στο δεύτερο σετ ενώ σέρβιρε, όμως απάντησε στο break της Βέκιτς ισοφαρίζοντας σε 1-1.

Η Κροάτισσα έκανε και αυτή break, με τη Σάκκαρη να απαντάει και πάλι, όμως η Βέκιτς ήταν σε πολύ καλή κατάσταση και κατάφερε να βρει τις δικές τις απαντήσεις, για να κάνει το 6-3 φτάνοντας στη νίκη.

Έτσι, η Σάκκαρη γνώρισε ακόμη έναν αποκλεισμό σε ένα τουρνουά, που όπως έχει δηλώσει είναι από τα αγαπημένα της και πλέον στρέφει την προσοχή της στο US Open.

Πηγή: SDNA