Δεν στέφθηκε από επιτυχία η μεγάλη προσπάθεια του Στέργιου Μπίλα να προκριθεί στον τελικό των 50μ. πεταλούδα στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κολύμβησης του Παρισιού.

Παρά το γεγονός ότι ο Έλληνας πρωταθλητής, που κατέχει τον ευρωπαϊκό τίτλο από το 2024, σημείωσε νέο πανελλήνιο ρεκόρ με 22.79 στον ημιτελικό, βελτιώνοντας το 22.93 που είχε πετύχει λίγες ώρες νωρίτερα στον προκριματικό, κατετάγη ένατος στη συνολική κατάταξη και έμεινε εκτός του αυριανού (11/8) τελικού.

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