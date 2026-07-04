Η Μαρία Σάκκαρη αποκλείστηκε από τη συνέχεια του Wimbledon γνωρίζοντας την ήττα με 6-1, 6-2 από την Τζάσμιν Παολίνι.

Η 30χρονη Ιταλίδα, που βρίσκεται στο No17 της παγκόσμιας κατάταξης, επιβεβαίωσε τα προγνωστικά, και έφτασε σε μία εύκολη νίκη απέναντι στην Ελληνίδα τενίστρια.

Στο πρώτο σετ δεν άφησε περιθώρια αντίδρασης στην Σάκκαρη και έφτασε στο 6-1 με μεγάλη ευκολία, ενώ και στο δεύτερο έφτασε κοντά σε μία… επανάληψη του πρώτου σετ. Η Σάκκαρη κατάφερε να αντιδράσει στο ελάχιστο, στο τέλος και να πάρει δύο games, χάνοντας τελικά με 6-2.

Η Σάκκαρη υπέπεσε σε 23 αβίαστα λάθη, ενώ είχε μόνο 11 winners. Στον αντίποδα, η αντίπαλός της, Τζάσμιν Παολίνι συνδύασε τα δικά της 11 winners με μόνο 9 λάθη, ενώ «έσπασε» τέσσερις φορές το σερβίς της Μαρίας Σάκκαρη.

Αυτή είναι η 5η φορά που η Μαρία Σάκκαρη ολοκληρώνει την πορεία της στον 3ο γύρο του Wimbledon, ενώ το λονδρέζικο Grand Slam είναι και το μοναδικό που δεν έχει προκριθεί ποτέ σε 4ο γύρο.

Ο επόμενος αντίπαλος για την Παολίνι θα κριθεί από τον νικητή της αναμέτρησης μεταξύ Ίγκα Σβιόντεκ και της Αλεξάντρα Ιάλα.

Η Ελληνίδα βρίσκεται στο νούμερο 37 του κόσμου, κερδίζοντας έξι θέσεις από την πορεία της στο Βρετανικό Gran Slam.