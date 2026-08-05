Ο Στέφανος Τσιτσιπάς ολοκλήρωσε την πορεία του στο ATP Masters 1000 του Μόντρεαλ, γνωρίζοντας την ήττα με 7-6(3), 7-5 από τον Βραζιλιάνο Ζοάο Φονσέκα, που πήρε το εισιτήριο για τη φάση των «32».

Ο Έλληνας πρωταθλητής βρέθηκε πίσω με μπρέικ από το ξεκίνημα του αγώνα, όμως αντέδρασε άμεσα, ισοφαρίζοντας σε 2-2 γκέιμ. Παρά τις ευκαιρίες που δημιούργησε για νέο μπρέικ, δεν κατάφερε να τις αξιοποιήσει και το πρώτο σετ οδηγήθηκε στο τάι-μπρέικ, όπου ο Φονσέκα κυριάρχησε και το κατέκτησε με 7-3.

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