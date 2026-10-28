Πρώτος σκόρερ των Πειραιωτών αναδείχθηκε ο Τζίμπουλας με 7 γκολ

Ο Ολυμπιακός επιβλήθηκε 40-26 του Δούκα, επιβεβαιώνοντας την κυριαρχία του στη φετινή Handball Premier. Οι Πειραιώτες παραμένουν αήττητοι και τρέχουν σερί επτά νικών σε επτά ματς από την έναρξη της σεζόν.

Οι παίκτες του Ρικάρντο Τριλίνι πήραν τα ηνία από τα πρώτα λεπτά, στο β’ μέρος ανέβασαν την πίεσή τους και πήραν μεγάλη διαφορά που διατήρησαν έως το φινάλε.

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