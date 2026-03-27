Ο Νόβακ Τζόκοβιτς απέσυρε τη συμμετοχή του από το τουρνουά Masters του Μόντε Κάρλο, καθώς δεν έχει καταφέρει να ξεπεράσει τον τραυματισμό που τον ταλαιπωρεί στον δεξιό ώμο.

Ο 38χρονος Σέρβος τενίστας είχε ήδη αποσυρθεί από το Miami Open, που βρίσκεται σε εξέλιξη στη Φλόριντα, και γενικότερα δεν έχει αγωνιστεί καθόλου μετά το Ίντιαν Ουέλς, στις αρχές Μαρτίου, όταν αποκλείστηκε στη φάση των «16» από τον Τζακ Ντρέιπερ.

Ο «Νόλε» έχει κερδίσει δύο φορές στο παρελθόν το τουρνουά του Μόντε Κάρλο, το 2013 και το 2015.

Οι διοργανωτές γνωστοποίησαν ακόμη την απόσυρση του Αμερικανού Τέιλορ Φριτζ, Νο 7 στην παγκόσμια κατάταξη, επίσης λόγω τραυματισμού.

Το φετινό Masters του Μόντε Κάρλο θα διεξαχθεί από τις 5 έως τις 12 Απριλίου, με τον Κάρλος Αλκαράθ να είναι ο υπερασπιστής του τίτλου.