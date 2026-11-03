Ο Στέφανος Τσιτσιπάς, ο οποίος βρίσκεται στην 34η θέση της παγκόσμιας κατάταξης, δεν θα αγωνιστεί στο τελευταίο Masters της σεζόν στο Παρίσι.

Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας επρόκειτο να κάνει πρεμιέρα κόντρα στον Λέρνερ Τιέν, όμως αποφάσισε να αποσύρει τη συμμετοχή του από τη διοργάνωση, λόγω ενός προβλήματος τραυματισμού στον δεξιό ώμο.

Tη θέση του στο ταμπλό πήρε ο Ντανιέλ Βαγιέχο, που θα αναμετρηθεί με τον Τιέν.