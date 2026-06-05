Ο Ματέο Αρνάλντι αποσύρθηκε από τον ημιτελικό του Roland Garros απέναντι στον συμπατριώτη του Φλάβιο Κομπόλι, που ήταν προγραμματισμένος για την Παρασκευή (5/6), λόγω ίωσης.

Έτσι, ο Κομπόλι, Νο10 στο ταμπλό, προκρίθηκε χωρίς αγώνα στον τελικό της Κυριακής (7/6), όπου θα αντιμετωπίσει τον Γερμανό Αλεξάντερ Ζβέρεφ (νο2).

«Δεν ήταν αυτό που ήθελα να κάνω. Από χθες το βράδυ άρχισα να νιώθω αδιαθεσία και κατά τη διάρκεια του δείπνου ένιωσα πολύ άσχημα στο στομάχι μου. Ξύπνησα στη 1 τα ξημερώματα και άρχισα να κάνω εμετούς», δήλωσε ο Αρνάλντι στους δημοσιογράφους.

«Δεν μπόρεσα να κοιμηθώ καθόλου. Στις 6-7 το πρωί έκανα ξανά εμετό και καλέσαμε τον γιατρό στο δωμάτιο, ο οποίος μου έδωσε κάποια φάρμακα. Όμως όλη τη μέρα δεν μπορούσα να φάω. Κάθε φορά που έτρωγα ή έπινα κάτι, κατέληγα ξανά στην τουαλέτα».