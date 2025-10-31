Χωρίς τον Στέφανο Τσιτσιπά θα διεξαχθεί το τουρνουά Hellenic Championship ATP 250, στο Telekom Center Athens του ΟΑΚΑ.

Ο Έλληνας τενίστας απέσυρε τη συμμετοχή του από τη διοργάνωση της Αθήνας, εξαιτίας του προβλήματος τραυματισμού που αντιμετωπίζει και το οποίο τον αναγκάζει να τερματίσει πρόωρα τις εμφανίσεις του για τη φετινή σεζόν. Το Νο 26 της παγκόσμιας κατάταξης είχε αποσυρθεί το προηγούμενο διάστημα και από τα τουρνουά του Πεκίνου, της Σανγκάης, της Βιέννης και το Masters του Παρισιού. Τη θέση του Τσιτσιπά στο κυρίως ταμπλό θα πάρει ο Σέρβος Λάζλο Τζέρε.

Τη συμμετοχή τους στο τουρνουά της Αθήνας έχουν αποσύρει τις τελευταίες ημέρες και άλλοι τενίστες (Γιακούμπ Μένσικ, Ζοάο Φονσέκα, Σεμπάστιαν Μπαές, Καμίλο Ούγκο Καραμπέλι, Μάρτον Φούτσοβιτς, Ρομπέρτο Μπαουτίστα Αγκούτ), ενώ σήμερα -πέραν του Τσιτσιπά- εκτός τέθηκε και ο Γίρι Λεχέτσκα.