«Παιδιά, πάμε μέσα να πιούμε», ήταν η πρώτη ατάκα του Εμμανουήλ Καραλή, όταν αντίκρισε συναθλητές και μέλη της ελληνικής αποστολής, να τον περιμένουν στο ξενοδοχείο.

Ο Μανόλο, που δήλωσε ότι δεν τον φοβίζει πια κανένα ύψος, μετά το άλμα στα 6μ. και τη μυθική μάχη με τον Ντουπλάντις που του χάρισε το αργυρό μετάλλιο στους Ευρωπαϊκούς Αγώνες Στίβου στο Μπέρμιγχαμ, για ακόμη μία φορά ήταν χαλαρός.

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