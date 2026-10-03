Την τέταρτη νίκη του σε ισάριθμες αναμετρήσεις στη Handball Premier πανηγύρισε ο Ολυμπιακός/Όμιλος Ξυνή, επικρατώντας με 42-24 του Ιωνικού Νέας Φιλαδέλφειας στο κλειστό γυμναστήριο Καματερού, για την 4η αγωνιστική του πρωταθλήματος.

Οι «ερυθρόλευκοι» επιβεβαίωσαν την αγωνιστική τους ανωτερότητα και συνέχισαν χωρίς απώλειες την πορεία τους στη διοργάνωση. Πρωταγωνιστής για την ομάδα του Ολυμπιακού ήταν ο Νίκολιτς, ο οποίος σημείωσε 10 γκολ και αποτέλεσε τον πρώτο σκόρερ της αναμέτρησης.

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