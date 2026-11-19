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Η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, μέσω της Επιτροπής Αθλητών, η Διεθνής Ολυμπιακή Ακαδημία και η Εθνική Ολυμπιακή Ακαδημία της Ελλάδας διοργανώνουν, από 19 έως 21 Νοεμβρίου 2026, τριήμερη επιμορφωτική Σύνοδο για Έλληνες πρωταθλητές και πρωταθλήτριες, στις εγκαταστάσεις της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας, στην Αρχαία Ολυμπία.

Η Σύνοδος που γίνεται με την υποστήριξη της Telekom, Χρυσού Χορηγού της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής (ΕΟΕ) και της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας (ΔΟΑ) για την περίοδο 2026–2028 έχει ως στόχο την ουσιαστική ενημέρωση και επιμόρφωση των Ελλήνων πρωταθλητών και πρωταθλητριών για τις εξελίξεις στο ελληνικό και διεθνές Ολυμπιακό Κίνημα, αλλά και για ζητήματα που αφορούν την αθλητική τους διαδρομή, τόσο κατά τη διάρκεια της αγωνιστικής τους καριέρας όσο και μετά την ολοκλήρωσή της.

Κατά τη διάρκεια του τριημέρου, οι περισσότεροι από 50 αθλητές και αθλήτριες, θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν αναλυτικά τον ρόλο, την αποστολή και το έργο των θεσμών που διοργανώνουν τη Σύνοδο, δηλαδή της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, της Επιτροπής Αθλητών της ΕΟΕ, της Εθνικής Ολυμπιακής Ακαδημίας και της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας.

Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί επίσης στο πρόγραμμα «Fit for the Future» της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής, το οποίο αφορά την προετοιμασία και την υποστήριξη των αθλητών για την επόμενη ημέρα μετά την ολοκλήρωση της αγωνιστικής τους σταδιοδρομίας.

Το αναλυτικό πρόγραμμα:

Πέμπτη, 19 Νοεμβρίου 2026

17:45–18:15 Τελετή Έναρξης 1ης Συνόδου Ελλήνων Πρωταθλητών – Παρουσίαση Μετεχόντων

18:15–18:30 Χαιρετισμός Προέδρου ΕΟΕ, Ισίδωρου Κούβελου – Ο ρόλος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής

18:30–18:45 Χαιρετισμός Προέδρου ΕΘΝΟΑ, Δημοσθένη Ταμπάκου, OLY – Ο ρόλος της Εθνικής Ολυμπιακής Ακαδημίας

18:45–19:00 Χαιρετισμός Προέδρου ΔΟΑ, Καθ. Χαρίλαου Τσολάκη – Ο ρόλος της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας

19:00–19:15 Χαιρετισμός Προέδρου Επιτροπής Αθλητών ΕΟΕ, Βούλας Κοζομπόλη, OLY – Ο ρόλος της Επιτροπής Αθλητών της ΕΟΕ

19:15–19:30 Χαιρετισμός Chief of Corporate Communications, Sustainability & Channel Productions, Telekom, Δημήτρη Μιχαλάκη

Παρασκευή, 20 Νοεμβρίου 2026

09:00–09:20 Ενημέρωση των αθλητών για την επόμενη ημέρα του Ολυμπιακού Κινήματος – «Fit for the Future» Δρ Διονύσης Γάγγας, Σύμβουλος Προέδρου ΔΟΑ

09:20–09:30 Συζήτηση με τον Ομιλητή

09:30–09:50 Προστασία της Γυναικείας Κατηγορίας στους Ολυμπιακούς Αγώνες – Ενημέρωση για τις εξελίξεις Δρ Δικαία Χατζηευσταθίου, Καθηγήτρια Εφαρμοσμένων Ολυμπιακών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο Canterbury Christ Church, Ηνωμένο Βασίλειο

09:50–10:00 Συζήτηση με την Ομιλήτρια

10:00–10:30 Ομάδες Εργασίας Συντονιστές: Νόρα Δράκου, Άγη Κασούμη, Δημήτρης Μούγιος

10:35–12:30 Κατάθεση στεφάνου στο μνημείο Pierre de Coubertin και Ξενάγηση στο Αρχαιολογικό Μουσείο και τον Αρχαιολογικό Χώρο Αρχαίας Ολυμπίας

17:00–17:30 Παρουσίαση Συμπερασμάτων Ομάδων Εργασίας

17:30–17:50 Πέρα από τις Επιδόσεις: Χτίζοντας την Προσωπική Εικόνα του Αθλητή – Αντρέα Παλομπαρίνι

17:50–18:00 Συζήτηση με τον ομιλητή

18:00–18:40 Πάνελ Ομιλητών για Σύγχρονα Θέματα του Αθλητισμού

Γεώργιος Μαυρωτάς, Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού

Ιωάννης Κάπος, Πρόεδρος Επιτροπής «Φιλάθλου Πνεύματος, Ηθικής και Δεοντολογίας» – ΕΟΕ

Κωστής Λιαρομμάτης, Πρόεδρος της Επιτροπής «Αθλητισμός και Περιβάλλον» – ΕΟΕ

Γεώργιος Καλαϊτζής, Γραφείο Εκπαίδευσης Εθνικού Οργανισμού Καταπολέμησης του Ντόπινγκ (Ε.Ο.ΚΑ.Ν.)

18:40–19:00 Συζήτηση με τους ομιλητές

19:20–19:40 Ομιλία Παναγιώτη Βασιλόπουλου, πρώην διεθνή καλαθοσφαιριστή, για την αθλητική του πορεία και τις εμπειρίες του

19:40–19:55 Συζήτηση με τον ομιλητή

Σάββατο, 21 Νοεμβρίου 2026

09:00–09:20 Ολυμπιακή Αλληλεγγύη και ΕΟΕ: Προγράμματα στήριξης για τον αθλητή στην Ελλάδα και διεθνώς Βάσια Μαζανίτου, Γραφείο Ολυμπιακής Αλληλεγγύης, ΕΟΕ

09:20–09:30 Συζήτηση με την ομιλήτρια

09:30–10:00 Σεμινάριο για τρόπους εύρεσης εργασίας, σωστή γραφή βιογραφικού Anfisa Kasyanova, Project Manager, International Modern Pentathlon Union (UIPM)

10:00–11:00 Ανακαλύπτω τον Εργασιακό μου Εαυτό Χριστίνα Νικολοπούλου, Εργασιακή Ψυχολόγος, Project Manager των προγραμμάτων Dual Career της ΕΟΕ

11:15–12:15 Τελετή Λήξης και απονομή διπλωμάτων