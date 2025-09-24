Η Ελλάδα είναι έτοιμη να φιλοξενήσει ακόμα μία μεγάλη διοργάνωση της Πάλης. Από την Πέμπτη (25/9) έως την Κυριακή στην παραλία Κατερίνης θα διεξαχθούν τα Παγκόσμια πρωταθλήματα Beach Wrestling U17 και U20, καθώς και η 4η στάση του World Series.

Συνολικά περισσότεροι από 450 αθλητές από όλο τον κόσμο θα παλέψουν στην Παραλία της Κατερίνης για να στεφθούν Παγκόσμιου πρωταθλητές. Πρόκειται για ρεκόρ συμμετοχών σε Παγκόσμιο πρωτάθλημα, μιας και για πρώτη φορά στην Ιστορία του θεσμού, θα συμμετάσχουν τόσο πολλοί αθλητές.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα αύριο θα διεξαχθεί το Παγκόσμιο πρωτάθλημα U17 και την Παρασκευή η ηλικιακή κατηγορία των U20. Το Σαββατοκύριακο είναι προγραμματισμένη να διεξαχθεί η 4η στάση του World Series.

Οι αγώνες θα αρχίζουν στις 10:00 και θα διεξαχθούν στο Beach Bar Aloha και η είσοδος είναι ελεύθερη.

Η Παγκόσμια Ομοσπονδία Πάλης συνεχίζει να στηρίζει έμπρακτα την Ελληνική Ομοσπονδία Πάλης και αυτό θα είναι το δεύτερο Παγκόσμιο πρωτάθλημα που διεξάγεται στην χώρα μας, ενώ τον Νοέμβριο θα πραγματοποιηθεί το Παγκόσμιο πρωτάθλημα Grappling στο Λουτράκι, αποδεικνύοντας την εμπιστοσύνη της UWW στην ΕΛΟΠ.