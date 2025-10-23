Η αγωνία έφτασε στο τέλος της και την Παρασκευή (24/10), στην Κίνα, αρχίζει το Παγκόσμιο πρωτάθλημα Ταεκβοντό Ανδρών – Γυναικών.

Η μεγαλύτερη διοργάνωση της χρονιάς βρίσκει έτοιμη και πλήρης την ελληνική αποστολή που θα συμμετάσχει συνολικά με 16 αθλητές και αθλήτριες.

Την ελληνική αποστολή απαρτίζουν οι: ‘Αρης Ψαρρός (54κ.), Κώστας Δημητρόπουλος (58κ.), Γιώργος Γεράρδης (63κ.), Αποστόλης Παναγόπουλος (68κ.), Χαράλαμπος Φλουσκούνης (74κ.), Γιάννης Παπαδόπουλος (80κ.), Βασίλης Θολιώτης (87κ.) Σωτήρης Μιχόπουλος (+87κ.), Παπαδοπούλου Βασιλική (46κ.), Κωνσταντίνα Μπουρογιάννη (49κ.), Ιωάννα Δεσύλλα (53κ.), Φανή Τζέλη (57κ.), Θεοπούλα Σαρβανάκη (62κ.), Νεφέλη Ντε Ρέκε Μουρκούση (67κ.), Ειρήνη Ντόβα (73κ.), Αγορίτσα Αρτεμία Κίτσιου (+73κ.)

Σύμφωνα με το πρόγραμμα της Παγκόσμιας ομοσπονδίας αύριο θα αγωνιστούν οι αθλητές στην κατηγορία +87κ. Ανδρών και – 57κ. Γυναικών.

Αναλυτικά το πρόγραμμα:

25/10 -63κ. Ανδρών, -49κ. Γυναικών

26/10 -54κ. Ανδρών, -87κ. Ανδρών, -73κ. Γυναικών

27/10 -90κ. Ανδρών, -46κ. Γυναικών, +73κ. Γυναικών

28/10 -68κ. Ανδρών, -67κ. Γυναικών

29/10 -58κ. Ανδρών, -62κ. Γυναικών

30/10 -74κ. Ανδρών, -53κ. Γυναικών.

Πρώτη στη μάχη ρίχνεται η Φανή Τζέλη που θα αντιμετωπίσει το γύρο των 64 την Νορβηγίδα Χάνσεν. Ο αγώνας (102) θα διεξαχθεί στις 4:12 τα ξημερώματα. Ο Σωτήρης Μιχόπουλος θα αντιμετωπίσει τον Χουάνγκ από την Κινεζική Ταϊπέι. Ο αγώνας (111) θα γίνει στις 6:00 τα ξημερώματα.

A.A.