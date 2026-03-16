Ο Αρίωνας Κολιτσόπουλος έλαμψε μέσα στις παλαίστρες της Σερβίας, όπου κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Πάλης U23. Ο History maker συνεχίζει να εντυπωσιάζει κατακτώντας τον πέμπτο μετάλλιό του σε Ευρωπαϊκά και Παγκόσμια πρωταθλήματα, μίλησε για την μεγάλη του επιτυχία. Αναφέρθηκε στη σημασία της σκληρής προετοιμασίας, αλλά και την στήριξη που έχει δεχθεί από την ελληνική ομοσπονδία Πάλης.

Ο Αρίωνας Κολιτσόπουλος τόνισε ότι το μετάλλιο αυτό είναι μόνο η αρχή και τα καλύτερα έρχονται… Αναφέρθηκε στη μεγάλη πρόκληση να πρωταγωνιστήσει και στις επόμενες διοργανώσεις, καθώς και την σκληρή προπόνηση που κάνει, ώστε να είναι έτοιμος και στην ηλικιακή κατηγορία των Ανδρών.

Αναλυτικά η συνέντευξη του Αρίωνα Κολιτσόπουλου:

-Αρίωνα συγχαρητήρια κατέκτησες το χάλκινο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα U23. Ακόμα μια επιτυχία στο παλμαρέ σου…

«Σας ευχαριστώ πολύ. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος για το χάλκινο μετάλλιο. Ηταν μία διοργάνωση πολύ δύσκολη. Είχα δουλέψει σκληρά, είχα πίστη στον εαυτό μου. Ο αγώνας για το χάλκινο μετάλλιο, είναι πάντα δύσκολος. Στην διοργάνωση είχα στόχο να φτάσω όσο πιο ψηλά μπορούσα. Έχασα στον ημιτελικό και έπρεπε να ξεπεράσω την ήττα και να είμαι συγκεντρωμένος. Όμως είχα πίστη στον εαυτό μου και με την βοήθεια των προπονητών μου τα κατάφερα».

-Σε αγχώνει το γεγονός ότι πλέον σε κάθε διοργάνωση είσαι ανάμεσα στα φαβορί;

«Το συναίσθημα πριν τον αγώνα είναι πάντα μοναδικό. Έχεις αγωνία, θέληση, πόθο να αποδείξεις την αξία σου, αλλά ποτέ δεν μου προκαλεί άγχος. Το άγχος δημιουργείται όταν δεν νιώθεις σίγουρος για τον εαυτό μου. Όλο αυτό το διάστημα, όλο αυτό τον καιρό δουλεύω σκληρά, ασταμάτητα. Είχα προπονηθεί όσο καλύτερα γινόταν. Ήμουν σίγουρος για τον εαυτό μου. Επομένως δεν είχα άγχος. Η νοοτροπία μου είναι να μπω μέσα και να τα δώσω όλα. Αν νικήσω, θα είναι επειδή πραγματοποίησα πολύ καλή εμφάνιση, αν χάσω θα είναι με την… αξία μου! Εγώ θα έχω δώσει τον καλύτερό μου εαυτό, θα έχω κάνει ό,τι περισσότερο μπορούσα, αλλά στο ματς ο αντίπαλος θα ήταν καλύτερος».

-Πλέον έχεις πέντε μετάλλια σε Παγκόσμια και Ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Είσαι μία… σταθερή δύναμη…

«Είμαι ειλικρινά πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι συνέχεια στα μετάλλια. Αυτό δείχνει και την δουλειά που κάνω με τους προπονητές μου. Κάθε επιτυχία σε γεμίζει δύναμη και αυτό το μετάλλιο δείχνει ότι είμαι στον σωστό δρόμο. Άλλωστε βρίσκομαι στην πιο δύσκολη ηλικία. Που πρέπει να προετοιμαστώ για τις διοργανώσεις στην ηλικιακή κατηγορία των Ανδρών. Είναι πάντα ένα πολύ δύσκολο στάδιο και δουλεύουμε σκληρά για να είμαστε έτοιμοι».

-Επόμενος στόχος ποιος είναι;

«Αγωνιστικά να φέρω πολλές επιτυχίες. Το χάλκινο μετάλλιο είναι η αρχή και έπεται καλύτερη συνέχεια. Αυτό που θέλω πιο πολύ, όμως, είναι να είμαι υγιής να μπορώ να δουλεύω σκληρά και να είμαι πάντα έτοιμος. Η προπόνηση σου δίνει αυτοπεποίθηση».

-Που θα ήθελες να αφιερώσεις αυτό το μετάλλιο;

«Θα ήθελα να το αφιερώσω στην οικογένειά μου που με στηρίζει πάντα, στους προπονητές μου τον πατέρα μου Αλέξη Κολιτσόπουλο και τον Κώστα Αρκουδέα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Ελληνική Ομοσπονδία Πάλης που με στηρίζει με όλες τις δυνάμεις της, καθώς και την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, όπου ο πρόεδρος Ισίδωρος Κούβελος και τα μέλη της ΕΟΕ είναι πάντα δίπλα στους αθλητές. Επίσης θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους συναθλητές μου που με υποστήριζαν στην πορεία, αλλά και τους φίλους της Πάλης που μου έστειλαν τόσα μηνύματα για να με συγχαρούν».