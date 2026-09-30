Νέα δεδομένα προέκυψαν στον Άρη αναφορικά με την επόμενη ημέρα του τμήματος βόλεϊ, καθώς η προγραμματισμένη Γενική Συνέλευση για τη νέα διοίκηση του ΤΑΑ μετατέθηκε για το άμεσο μέλλον.

Ο ΑΣ Άρης, με νέα ενημέρωσή του, έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες για τους λόγους που οδήγησαν στην αναβολή, ξεκαθαρίζοντας πως δεν αφορά μόνο την ανάγκη επίτευξης αυξημένης πλειοψηφίας κατά τη διαδικασία λήψης της απόφασης, αλλά και ότι προέκυψε και δεύτερη πρόταση ενδιαφέροντος, η οποία πλέον θα πρέπει να αξιολογηθεί συνoλικά και συλλογικά.

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