Με 90 αθλητές και αθλήτριες, εκ των οποίων 28 διεθνείς από τέσσερις ηπείρους, το «Kifisia Jump 2026» ανοίγει την Παρασκευή (22/5) στο Άλσος Κηφισιάς, εγκαινιάζοντας ένα διεθνές μίτινγκ αφιερωμένο αποκλειστικά στα άλματα.

Η παρουσία της Κατερίνας Στεφανίδη, στην πρώτη της αγωνιστική εμφάνιση στη χώρα μετά τη γέννηση του παιδιού της, και η ένταξη της διοργάνωσης στο World Athletics Continental Tour (Challenger, κατηγορία D), ανεβάζουν το αγωνιστικό κύρος και μετατρέπουν την Κηφισιά σε επίκεντρο του διεθνούς στίβου.

