Εξαιρετική εμφάνιση πραγματοποίησε η Δέσποινα Πολακτσίδου στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Άρσης Βαρών στο Μπατούμι της Γεωργίας.

H Eλληνίδα πρωταθλήτρια κατέρριψε τέσσερις φορές το πανελλήνιο ρεκόρ στην κατηγορία των 69κ. Στο αρασέ ξεκίνησε με επιτυχία στα 89 κιλά, συνέχισε στα 92 και έχασε τα 95, καταρρίπτοντας το πανελλήνιο που ήταν 87 κιλά.

Στο επολέ ζετέ απέτυχε δύο φορές στα 111 αλλά τα σήκωσε με την τρίτη προσπάθεια, ξεπερνώντας τα 109 κιλά που ήταν το ρεκόρ. Πανελλήνιο ρεκόρ πέτυχε και στο σύνολο με 203 κιλά.