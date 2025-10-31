Μία θέση πριν από το βάθρο έμεινε η Εβίτα Καραθανάση στην κατηγορία των 63κ. στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Νεανίδων άρσης βαρών στο Δυρράχιο.

H πρωταθλήτρια του Α.Ο. Πύρρου Γλυφάδας έδωσε τον καλύτερο της εαυτό, αλλά έμεινε για ένα κιλό εκτός των μεταλλίων στο σύνολο, καθώς σήκωσε 200 κιλά, έναντι 201 της Ανεξάρτητης αθλήτριας Πάβλοβιτς.

Η Καραθανάση σήκωσε 90 κιλά στο αρασέ και πήρε την 4η θέση στην κίνηση, έχοντας σηκώσει 85 κιλά στην πρώτη προσπάθεια και χάνοντας τα 92 στην τρίτη.

Στο ζετέ με 110 κιλά πήρε την 5η θέση, έχοντας πετύχει στα 105 και χάνοντας μετά την πρώτη προσπάθεια στα 110. Mε τις επιδόσεις της η Καραθανάση πέτυχε πανελλήνια ρεκόρ νεανίδων, νέων γυναικών και γυναικών.

Η 18χρονη αρσιβαρίστρια με την υπέροχη εμφάνιση της επιβεβαίωσε το σπουδαίο ταλέντο της και ταυτόχρονα πρόσφερε νέες στιγμές χαράς στην ελληνική άρση βαρών που σε αυτό το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Junior και U23 ήδη μετράει τέσσερα μετάλλια, με τα δυο ασημένια και το χάλκινο της Μαρίας Στρατουδάκη και το ασημένιο του Κωνσταντίνου Λαμπρίδη.

Τρία νέα παιδιά που υπόσχονται σπουδαίες ημέρες για την άρση βαρών της Ελλάδας.