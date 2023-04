«Χάλκινος» ο Πετρούνιας στο Ευρωπαϊκό της Αττάλειας

Στο τρίτο σκαλί του βάθρου ανέβηκε ο Λευτέρης Πετρούνιας στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα ενόργανης γυμναστικής, που φιλοξενείται στην Αττάλεια της Τουρκίας, πανηγυρίζοντας το 8ο μετάλλιό του στη διοργάνωση.

Ο «άρχοντας των κρίκων», στην 11η παρουσία του σε τελικό του πανευρωπαϊκού πρωταθλήματος ενόργανης γυμναστικής, κατέλαβε την τρίτη θέση, χάνοντας το ασημένιο μετάλλιο στην ισοβαθμία με τον Νταβτιάν.

Ο Έλληνας πρωταθλητής είχε μία αστάθεια κατά την έξοδό του στον τελικό των κρίκων, η οποία του στοίχισε στη βαθμολογία.

Συγκεκριμένα συγκέντρωσε 14,733 βαθμούς, όσους ακριβώς και ο αντίπαλός του από την Αρμενία, ο οποίος όμως είχε υψηλότερη βαθμολογία στην εκτέλεση, κι έτσι ανέβηκε στο δεύτερο σκαλί του βάθρου.

Πρωταθλητής Ευρώπης στους κρίκους αναδείχθηκε ο Τούρκος Αντέμ Ασίλ με 14.933 β, ενώ ο Κύπριος, Σωκράτης Πηλλακούρης με 14.233 βαθμούς κατετάγη όγδοος στον τελικό.

Υπενθυμίζεται ότι σε περίπτωση που έπαιρνε την πρώτη θέση ο Πετρούνιας θα έγραφε ιστορία, καθώς θα γινόταν ο πρώτος αθλητής στη διοργάνωση με επτά χρυσά μετάλλια.

Και μπορεί να μην το κατάφερε αυτό για να σπάσει το ρεκόρ του Μπέρκι, ωστόσο το γεγονός ότι ο Λευτέρης βρέθηκε και πάλι στο βάθρο, μετά από δύο χειρουργεία, αυτό αναμφίβολα σημαίνει πολλά.

Η τελική κατάταξη:

Αντέμ Ασίλ (Τουρκία) 14.933 βαθμοί

Βαν Νταβτιάν (Αρμενία) 14.7333 βαθμοί

Λευτέρης Πετρούνιας 14.733 βαθμοί

Μάρκο Λοντάντιο (Ιταλία) 14.666 βαθμοί

Νικίτα Σιμόνοβ (Αζερμπαϊτζάν) 14.566 βαθμοί

Κόρντεϊ Τάλοχ (Μ. Βρετανία) 14.466 βαθμοί

Αρτούρ Αβετισιάν (Αρμενία) 14.433 βαθμοί

Σωκράτης Πηλλακούρης (Κύπρος) 14.233 βαθμοί

