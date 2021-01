Αλπικό σκι: Έγραψε ιστορία ο Αλέξανδρος Γκινής στην Αυστρία

O Αλέξανδρος Γκινής έγραψε ιστορία την Κυριακή στην Αυστρία (Φλαχάου), καθώς έγινε ο πρώτος Έλληνας αθλητής χιονοδρομίας, που πλασάρεται στις πρώτες 15 θέσεις ενός Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Συγκεκριμένα, στον αγώνα του αλπικού σκι που ολοκληρώθηκε χθες ο Γκινής κατετάγη στην 11η θέση στο σλάλομ, που είναι η πιο υψηλή στην ιστορία για Έλληνα αθλητή.

Ο γνωστός ως AJ είχε συνολικό χρόνο 1:48,22 και κατέκτησε 13,68 βαθμούς FIS.

Με αυτήν την εντυπωσιακή επίδοσή του ο Έλληνας αθλητής βελτιώνει την θέση του στη διεθνή βαθμολογία και πλέον δικαίως ανήκει στους κορυφαίους του αγωνίσματος, ενώ παράλληλα τοποθετεί την ΕΟΧΑ στην ελίτ της παγκόσμιας χιονοδρομίας.

Ο 26χρονος Γκινής που γεννήθηκε στη Βουλιαγμένη και έμαθε σκι στον Παρνασσό, ζει στις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ μέχρι το καλοκαίρι ήταν μέλος στην ομάδα των ΗΠΑ!

Αξίζει να σημειωθεί ότι τον Έλληνα αθλητή συνεχάρη μέσω twitter ο Τζέφρι Ρος Πάιατ.

Ο πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα στο τιτίβισμά του στάθηκε στο γεγονός ότι ο Γκίνης έγινε ο πρώτος Έλληνας αθλητής που καταφέρνει να πλασαριστεί στις βαθμολογούμενες θέσεις ενός Παγκοσμίου πρωταθλήματος στο αλπικό σκι, αναφέροντας παράλληλα ότι έμαθε να κάνει σκι στον Παρνασσό.

Athens-born Greek-American AJ Ginnis, skiing for 🇬🇷 today became the first ever Greek to win a point scoring position in @fisalpine professional competition! Learned his sport at @SkiParnassos and ⛷also for @usskiteam and @dartmouth Another 🇺🇸🇬🇷 success. Bravo!👏👏👏 https://t.co/KkxABPlJ2N