Αντιδράσεις για το tweet του Τσιτσιπά

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς «ταρακούνησε» για μια ακόμη φορά το twitter στο οποίο άρχισε και πάλι να είναι ενεργός, πραγματοποιώντας ολιγοήμερες διακοπές στην Αθήνα.

Το Νο5 της παγκόσμιας κατάταξης, βγήκε το βράδυ της Πέμπτης μαζί με τους Γιάννη Αντετοκούνμπο και Μανώλη Καραλή στα Νότια Προάστια και την Παρασκευή έκανε μία ανάρτηση, προκαλώντας κάποιες αντιδράσεις με το tweet του.

Συγκεκριμένα, ο 22χρονος τενίστας έγραψε: «Θα το επαναλάβω μια ακόμη φορά. Η Βουλιαγμένη πρέπει να είναι ανεξάρτητο κράτος».

Εκατοντάδες ήταν οι απαντήσεις από followers του Στέφανου. Άλλες χιουμοριστικές, άλλες με απορία και άλλες με έντονο και επικριτικό ύφος.

Going to say it one more time... Vouliagmeni should be an independent state.