ATP Finals: Ο Αλκαράθ έγραψε Ιστορία, ως ο νεαρότερος Νο1 τενίστας όλων των εποχών σε ολοκλήρωση σεζόν!

Ο Κάρλος Αλκαράθ, το «παιδί-θαύμα» του παγκόσμιου τένις, έφτασε πλέον στην απόλυτη κορυφή! Μετά την ήττα του Ράφα Ναδάλ από τον Αλιασίμ και τον μαθηματικό αποκλεισμό του απ’ τους ημιτελικούς των εφετινών ΑΤΡ Finals, ο Ισπανός πρωταθλητής αναδείχθηκε και τυπικά κορυφαίος της χρονιάς στην παγκόσμια κατάταξη κι έγραψε Ιστορία, καθότι έγινε ο νεαρότερος Νο1 τενίστας όλων των εποχών!

Ο θριαμβευτής του πρόσφατου US Open έγινε Νο1 του κόσμου σε ολοκλήρωση σεζόν, σε ηλικία 19 ετών και 6 μηνών, «γκρεμίζοντας» το ρεκόρ του σπουδαίου Αυστραλού Λέιτον Χιούιτ που είχε φτάσει στην κορυφή το 2001 σε ηλικία 20 ετών και 10 μηνών.

Η λίστα με τους πέντε νεαρότερους τενίστες που έφτασαν στο Νο1 σε ολοκλήρωση χρονιάς:

1.Κάρλος Αλκαράθ 19 ετών και 6 μηνών 2022

2.Λέιτον Χιούιτ 20 ετών και 10 μηνών 2001

3.Άντι Ρόντικ 21 ετών και 4 μηνών 2003

4.Τζίμι Κόνορς 22 ετών και 3 μηνών 1974

5.Τζιμ Κούριερ 22 ετών και 4 μηνών 1992

